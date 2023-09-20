الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتفقد المعامل والورش بمدارس التعليم الفني

الجولة
الجولة

أجرى اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، جولة تفقدية لعدد من المدارس، وخاصة مدارس التعليم الفني، لمتابعة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، وشملت الجولة تفقد الفصول الدراسية والملاعب والمعامل المختلفة، وانتهاء أعمال الصيانة، بالإضافة إلى الورش بمدارس التعليم الفني.

حيث تفقد المحافظ، معامل وورش مدرسة كفر الشيخ المعمارية الزخرفية العسكرية، واطلع على الأعمال الجارية بتلك الورش، والاستعدادات لاستقبال الطلاب، وخطة العمل بها، لتأهيل الطلاب لسوق العمل، إضافة لنوعية الآلات المتوفرة في ورش النجارة والسيارات، وغيرهما من الورش.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد عمارة، المستشار العسكري، والعميد أيمن كمال، بالمكتب العسكري، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والمهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعلاء جوده، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، وعدد من قيادات مديرية التربية والتعليم.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن التعليم الفني قاطرة التنمية في مصر، لما يتميز به من تأهيل الطلاب والطالبات في كافة أنواع التعليم الفني وأقسامه للطلاب لسوق العمل، موجها بالتعاون بين المحافظة ومجالس المدن،  في إعادة تأهيل الرواكد من خشب وحديد وإطارات سيارات وغيرهم سواء بمخازن المحليات من مراكز مدن وغيرهم، لتصنيع البرجولات والكراسي والمقاعد، وغيرهم ، للاستفادة من تلك الرواكد.

وأضاف أنه سيتابع خلال العام الدراسي، ما ينتجه طلاب التعليم الفني في الورش المتعددة، للاستفادة منه وتسويقه، وبيعه للجمهور، إضافة للاستفادة من طاقاتهم في تزيين الشوارع والميادين، وصناعة المقاعد والبرجولات وألعاب الأطفال بالحدائق العامة.

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من استعداداتها النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد.

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