محافظ كفر الشيخ يكلف بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة والنظافة بالمدارس

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، عددا من المدارس، لمتابعة الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد 2023-2024، وتابع التجهيزات النهائية بالفصول الدراسية والملاعب والمعامل المختلفة، وانتهاء أعمال الصيانة، وأعلن دعمه للعملية التعليمية والأنشطة المدرسية بجميع مدارس المحافظة الحكومية والرسمية والخاصة.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد عمارة، المستشار العسكري، والعميد أيمن كمال، بالمكتب العسكري، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والمهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعلاء جوده، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، وعدد من قيادات مديرية التربية والتعليم.

محافظ كفر الشيخ يتفقد مدرسة هدى شعراوي

وبدأ المحافظ ومرافقوه، زيارتهم لمدرسة هدى شعراوي للتعليم الأساسي، التابعة لإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، وتفقد أعمال التطوير والصيانة بالمدرسة، وتابع تجهيزات الوسائل التعليمية، وغرف الأنشطة المدرسية بمرحلة رياض الأطفال، والفصول الدراسية للمرحلة الابتدائية، وتفقد بعض المعامل المتنوعة بالمدرسة، ودورات المياه، واستمع إلى شرح لأعمال التجميل التي تمت بها استعدادًا لاستقبال العام الدراسي الجديد، وشاهد أعمال التشجير وزراعة الأشجار المثمرة والمساحات الخضراء، ووجه بسرعة الانتهاء من معالجة السلبيات التي لاحظها.

وتفقد محافظ كفر الشيخ، فصول مبنى المرحلة الإعدادية بمدرسة هدى شعراوي، ودورات المياه، والمعامل، كما أطلع على مكتبة المدرسة وما تحتويه من كتب، موجها بتشجيع الطلاب على القراءة، واستعارة الكتب، كما تفقد حجرات الأنشطة، موجها بتعميم أعمال تشجير المدارس بجميع الإدارات والمنشآت التعليمية بمشاركة قيادات وطلاب المدارس والعاملين بها ضمن مبادرة رئيس الجمهورية زراعة "100 مليون شجرة" وزراعة الأشجار المثمرة وأشجار الزينة، تعميقاً لقيم الولاء والانتماء والحفاظ على البيئة من التلوث.

وأكد محافظ كفر الشيخ، استمرار زياراته وجولاته الميدانية لتفقد المدارس الحكومية والرسمية والخاصة بقرى ومراكز المحافظة والمدن الجديدة؛ لتفقد الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديدة.

متابعة ميدانية لجميع المدارس

وطالب قيادات مديرية التربية والتعليم، بتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة لجميع المدارس والمنشآت التعليمية بمختلف قرى ومراكز المحافظة، والتأكيد على مراعاة التهوية الجيدة للفصول والحجرات وتعقيمها بصفة يومية قبل وبعد اليوم الدراسي، والتأكد من سلامة بوابات التعقيم بالمدارس.

ووجه مديري الإدارات التعليمية والمدارس، بالتنسيق مع الجهات المعنية لتطهير خزانات المياه بصفة مستمرة والحفاظ على نظافة دورات المياه وجميع الحجرات والفصول والمعامل، وتكثيف أعمال النظافة بصفة مستمرة، والتأكيد على ترديد النشيد الوطني بصفة يومية بمشاركة طلاب وقيادات المدرسة تعميقا لقيم الولاء والانتماء، وشرح المشروعات القومية والتنموية التي تم ويجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة وبخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

كما وجه محافظ كفر الشيخ، بسرعة الانتهاء من جميع أعمال الصيانة البسيطة والنظافة بالمدارس؛ لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد، ومراجعة التجهيزات بالمدارس الجديدة التي ستدخل الخدمة هذا العام، والتأكيد على توافر جميع التجهيزات التعليمية وتكثيف حملات التفتيش والمتابعة على المدارس والمنشآت التعليمية، مع تكثيف حملات التوعية، ونشر الوعي بين الطلاب والمعلمين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية؛ حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك المؤسسات.