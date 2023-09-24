الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أزهرية كفر الشيخ تنظم اختبارات مسابقة البريد السنوية لحفظ القرآن الكريم

المسابقة
المسابقة

نظمت إدارة شئون القرآن الكريم بمنطقة كفرالشيخ الأزهرية، اختبارات مسابقة هيئة البريد المصري السنوية في حفظ ‏القرآن الكريم التي تنظمها بالتعاون مع الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بقطاع ‏المعاهد الأزهرية، وتستهدف العاملين وأسرهم بهيئة البريد المصري، وذلك بمقر قاعات الكمبيوتر التعليمي بديوان المنطقة.

33 متسابقا في مسابقة البريد المصري بكفر الشيخ

وبلغ عدد المتقدمين للمسابقة ٣٣ متسابقًا، ويشرف على التحكيم بها مجموعة متميزة من موجهي شئون القرآن الكريم بالمنطقة، كما تبلغ عدد مستويات المسابقة 4 مستويات، ينقسم كل مستوى إلى فرعين، وتكون مدة ‏الاختبار 10 دقائق يجاوب المتسابق خلالهما على خمسة أسئلة عبر منظومة الحاسب الآلي.

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وخلال متابعته لسير العمل بالمسابقة؛ أشاد الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، بالإجراءات التنظيمية التي اتخذتها إدارة شئون القرآن الكريم بالتعاون مع تقنين إدارة الكمبيوتر التعليمي بالمنطقة لتخطي كل العقبات التي تواجه سير المسابقة، موجهاً الجميع بتوفير الأجواء المناسبة لأداء المتسابقين اختباراتهم وسط هدوء تام لخروج المسابقة على النحو الأمثل وعدم وقوع أية مخالفات بها، تنفيذًا للتعليمات الواردة من رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية.  

جاء ذلك بحضور مدير إدارة شئون القرآن الكريم بالمنطقة، وبعضاً من مسئولي الاتصال الداخلي بمكتب رئيس هيئة البريد المصري بكفرالشيخ.

وفي وقت سابق، فقد شاركت منطقة كفرالشيخ الأزهرية في الحفل الختامي لمبادرة «أنا الراقي بأخلاقي» والذي أقيم بقاعة مؤتمرات الأزهر الشريف، بحضور  أ.د محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، والشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ولفيف من قيادات الأزهر الشريف وعدداً من رؤساء المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية.

وخلال الحفل تم تكريم المنسق العام للمشروع بمنطقة كفرالشيخ الأزهرية، والمنسقين بجميع الإدارات التعليمية؛ حيث أشادت اللجنة العليا للمشروع بالجهد المبذول بمنطقة كفرالشيخ الأزهرية في دعم المشروع وتقديم عمل يستحق كل تقدير.

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