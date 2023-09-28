الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

زراعة الأشجار ورصف الشوارع بالإنترلوك فى كفر الشيخ

زراعة الأشجار
زراعة الأشجار

شهد عدد من مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، حملات نظافة وزراعة وري الأشجار بالميادين، والرصف بالإنترلوك، وإزالة الإشغالات وتعديات على أراض زراعية، في إطار تنفيذ توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، برفع كفاءة الزراعة والتجميل، وزيادة المسطحات الخضراء، واستمرار حملات النظافة، وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، واستمرار حملات إزالة الإشغالات.

رفع المخلفات من شوارع بيلا 

وشنَّ مجلس مدينة بيلا، اليوم الخميس، حملة لرفع المخلفات والقمامة من الشوارع والطرق والميادين، في ضوء تنفيذ توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتعليمات جمال ساطور، رئيس المدينة، بالارتقاء بمنظومة النظافة وتطوير أداء الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما واصلت الوحدات المحلية لمركز ومدينة بيلا، أعمال النظافة اليومية بنطاق قرى مركز بيلا، وبعدد من الشوارع، وجوانب الطرق، فى إطار الارتقاء بمنظومة النظافة ومتابعة أعمال رفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية، وتكثيف حملات النظافة، والتخلص الآمن من القمامة والمخلفات لحماية البيئة.

وقال جمال ساطور، رئيس مدينة بيلا، إنه جارٍ استمرار أعمال النظافة اليومية بباقي قطاعات وشوارع المدينة، والوحدات القروية، من خلال التنسيق بين رؤساء الوحدات القروية بنطاق رئاسة مركز بيلا، وتم رفع وتفريغ الحاويات من مدينة بيلا، والمرور على مختلف قطاعات المدينة مع استمرار العمل بالوردية الصباحية والمسائية بجميع الشوارع، وتم نقل أطنان من القمامة والمخلفات إلى المقلب الخاص بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا.

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حملات نظافة وإزالة الإشغالات ورفع كفاءة الإنارة بمدن ومراكز كفر الشيخ

متابعة مستمرة

وتابع المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، ميدانيًا، أعمال الزراعة والري بشارع عبد الهادي بحي شرق كفر الشيخ، وري جميع المسطحات الخضراء، والحدائق والجزر الوسطى بشوارع وميادين العاصمة، كما تابع موافي، أعمال الانترلوك للمرحلة الأخيرة بشارع عبد الهادي راضي، موجهًا بسرعة انتهاء الأعمال ورفع كفاءة النظافة بالكامل بعد استكمال الأعمال.

كما تابع موافي، إزالة 8 حالات تعدٍ بقرى مركز كفر الشيخ من المهد، وإزالة وفك الشدة الخشبية بقرى دقلت، واسحاقه، ومحلة موسى، ومحلة القصب، وكفر المنشي، وتم وقف الأعمال وإزالة الشدة بالكامل ورفعها، ووجه رئيس المركز والمدينة باليقظة التامة والمتابعة على مدار اليوم لضبط أي تعديات والتعامل معها ومجابهتها.

وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال كنس الشوارع الرئيسية والفرعية والمنتزهات والميادين وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها ورفع المتولد اليومي وتراكمات القمامة بأماكن تجميعها وتحميلها إلى المقالب العمومية، متابعة رفع الباعة الجائلين المفترشين الشوارع الرئيسية والأماكن الحيوية وعدم انتظار السيارات لمنع التكدس المروري وفتح الشارع للمارة.

كما تابع وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، حملات النظافة، وإزالة الاشغالات، إضافة لإزالة تعدي على الأراضي الزراعية بقرية قبريط، وشد خشبية بعزبة الصاوي، كما تابع حملات إزالة الإشغالات، ورفع كفاءة الطرق وأعمدة الإنارة.

كما تابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، استمرار حملات نظافة شواطئ المدينة المختلفة، وشملت تشغيل ماكينة تنظيف الشواطئ، وتسوية وتمهيد طريق الوصول للشاطئ، ورفع الناتج اليومي من القمامة من الشوارع الرئيسية والشوارع الداخلية والكورنيش والميادين، وإزالة الحشائش ورفع كل المخلفات ونقلها للمقلب العمومي.

بيلا قلين دسوق زراعة الأشجار كفر الشيخ

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