المعمل الجنائى يفحص حريق شقة سكنية فى المقطم

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم الأحد، بندب المعمل الجنائي؛ لمعاينة حريق شب في شقة سكنية في منطقة المقطم، لكشف أسباب الحادث وحصر الخسائر والتلفيات.



كانت تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية في عقار مكون من 3 طوابق بشارع الأندلس بالمقطم القاهرة، ودون وقوع أي إصابات بشرية.

إخطار من غرفة عمليات النجدة



وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق داخل شقة سكنية بعقار بمنطقة المقطم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة ورجال المباحث، وسيارات الإسعاف للسيطرة على الحريق.

وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران قبل امتدادها بالعقارات المجاورة، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لتتولي التحقيقات.