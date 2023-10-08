عاجل.. الإعلام العبرى: اشتعال النيران بمقر شرطة الاحتلال فى سديروت واشتباكات عنيفة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم السبت، باشتعال النيران بمقر شرطة الاحتلال في سديروت وسماع دوي اشتباكات عنيفة بالمكان.

من جانبها، ذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية، أن القوات ما زالت لم تصل إلى جميع المناطق التي شهدت اشتباكات صباح اليوم، وأعداد القتلى والجرحى سترتفع بشكل كبير.

وقال الناطق باسم كتائب القسام، ما زلنا نخوض معارك ضارية في 25 موقعًا حتى اللحظة.

أكثر من 300 مستوطن بحالة حرجة جدًا

وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل، عن أن أكثر من 300 مستوطن مصاب بحالة حرجة جدًا، وذلك بعد الإعلان عن 250 قتيلًا جراء ضربات المقاومة الفلسطينية.

وسبق وذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية، عن ارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى 250 قتيلًا حتى الآن بفعل ضربات المقاومة الفلسطينية، مشيرة إلى أن تلك الحصيلة غير نهائية.

كما نفت القناة العبرية الأنباء المتداولة عن سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق غلاف غزة، مؤكدة استمرار الاشتباكات المسلحة حتى الآن.

ونوهت إذاعة جيش الاحتلال، بأن رئيس بلدية بات يام، أكد سقوط صاروخ أطلق من غزة على مجمع سكني وهناك إصابتان ودمار كبير.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، جلسة طارئة غدًا الأحد، لمناقشة التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين، حسبما نقلت صحيفة الجارديان البريطانية.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في بيان، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، يدين هجوم حركة حماس على إسرائيل.

فيما قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في بيانه، إن "هذا الهجوم له تأثير مروع على المدنيين الإسرائيليين"، ودعا إسرائيل إلى تجنب وقوع إصابات بين المدنيين خلال ردها.

وأردف تورك: "يجب ألا يكون المدنيون هدفًا للهجوم أبدًا". وردت إسرائيل بمهاجمة قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 198 شخصًا على الأقل، وإصابة نحو 2000 آخرين، بحسب وزارة الصحة.