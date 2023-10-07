السبت 07 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

خلال 4 أيام من طرحها.. "حضن أبويا" لـ مى كساب تتخطى ربع مليون مشاهدة

مي كساب
مي كساب

حققت الفنانة مي كساب، نجاحًا كبيرًا بأحدث أغنياتها التي تحمل عنوان “حضن أبويا”، حيث تخطت ربع مليون مشاهدة خلال 4 أيام من طرحها على يوتيوب، وتعاونت خلال الأغنية مع الشاعر الغنائي محمود عبدالله، وألحان محمدي، وتوزيع أحمد أمين.

 

وتقول كلمات الأغنية:

بعد أبويا ما راح بعاني
واللي طبطب أو واساني
برضه كتّر خيره يُشكر
بس مهما الكل خدني
جوه حضنه أو سندني
جنب أبويا شىء لا يُذكر

كل حاجة عملها ليّا
مستحيل حيروح أثرها
مين يعوض قلب نبضُه
أو عيون فقدت بصرها
مين ف ضيقتي دعالي قده
ربنا معايا سترها
رحلتي ف الدنيا بعده
ربنا يهوّن سفرها

لما كان بيشوف همومي
يبقي أقرب من هدومي
وبدُعاه النور يقيدلي
حُضن أبويا كان أماني
ياما شال عني وحماني
والدُعا الطيب قاعدلي.
 

 

وكانت مي كساب كتبت عبر حسابها على فيس بوك: "بموت الأم بيروح طعم الحياة، أمي ماتت كنت وقتها لوحدي ومحتاجه جدًا لحضن بعد حضن أمي، ربنا عوضني بعدها بزوج صالح وأولاد الله يعينا على تربيتهم بموت الأب بتحس فجأة إنك تايه وحيد من غير غطا اللي زيي عنده أولاد هيكتم مش هيعرف يقع ولا ينهار عشان هو الحضن لكل اللي حواليه ربنا عالم حضن أبويا كان أماني الله يرحمه ويمتعه في الجنة مع أمي ومع كل الصالحين".

وأضافت: "أغنيتي حضن أبويا غالية جدًا على قلبي، يمكن عرفت أفرغ جزء بسيط من اللي جوايا من مشاعر أغنية هتمس كل قلب فقد حضن الأمان والحماية، ربنا يصبرنا على فراقهم ويجعلنا أولاد صالحين ندعيلهم ونعملهم طول الوقت صدقات.. جمهوري.. عيلتي التانية حبيت أشاركم مشاعري وأتمنى الأغنية تعجبكم".

مي كساب مليون مشاهدة الشاعر الغنائى حضن أبويا يوتيوب محمدي ألحان

مواد متعلقة

بينها "لما بنتجاهل".. أصالة تسيطر على ترند "يوتيوب" بـ ثلاث أغانى (فيديو)

"القاهرة الإخبارية" تستقبل وفدًا من اتحاد الصحفيين العرب

بسبب التغطية الكاملة لأحداث غزة.. إيهاب فهمى: "تحية عظيمة لقناة القاهرة الإخبارية"

أحمد فايق عن "القاهرة الإخبارية": "تغطية مهنية عظيمة لما يحدث فى غزة"

محمد العدل عن تغطية "القاهرة الإخبارية" التصعيد الخطير بين إسرائيل وفلسطين: "تُحترم"

14 أكتوبر.. عرض مسلسل "ورق التوت" على شاشة CBC وwatch it

حنان مطاوع تتصدر بوستر مسلسل "صوت وصورة" الرسمى

حضور جماهيرى كبير فى حفل محمد رمضان بأسوان بمناسبة نصر أكتوبر

الأكثر قراءة

الأزهر يحيى صمود الشعب الفلسطينى: كل احتلال إلى زوال إنْ آجلًا أم عاجلًا

"يوم الغفران 2".. كيف استنسخت حماس خطة الهجوم من حرب أكتوبر 1973؟

معركة الـ9 ساعات داخل مقر «فرقة غزة» فى الجيش الإسرائيلى.. ماذا حدث؟

نزيف الأسفلت.. تفاصيل مصرع 4 أشخاص وإصابة 27 آخرين على الطرق

مقتل قائد لواء ناحال عوز فى اشتباكات مع الفلسطينيين

أفيخاى أدرعى: نسعى لوقف زحف عناصر المقاومة الفلسطينية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

نحو تجديد العمل الثقافى فى العالم الإسلامى.. رؤية أردنية حققتها هيفاء النجار

د.أحمد الخميسى

ذكريات المدرسة فى يوم المعلم

وائل لطفي

فوق صفيح ساخن

ماجد حبته

نوبل للسلام.. تسييس جديد

علي سعدة

أبدًا لن تسقط مصر.. رغم محاولات تقزيمها

د. منى حلمى

يوم ذبول الوردة

د.كريمة الحفناوى

ائتلاف كرامة.. وحقوق النساء

أحمد الصغير

ردًا على حديث نواف التكرورى رئيس هيئة علماء فلسطين!

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل قائد لواء ناحال عوز فى اشتباكات مع الفلسطينيين

نتنياهو خلال مؤتمر صحفى: هذا يوم قاسٍ لنا جميعًا وحماس تريد قتلنا

معركة الـ9 ساعات داخل مقر «فرقة غزة» فى الجيش الإسرائيلى.. ماذا حدث؟