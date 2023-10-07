خلال 4 أيام من طرحها.. "حضن أبويا" لـ مى كساب تتخطى ربع مليون مشاهدة

حققت الفنانة مي كساب، نجاحًا كبيرًا بأحدث أغنياتها التي تحمل عنوان “حضن أبويا”، حيث تخطت ربع مليون مشاهدة خلال 4 أيام من طرحها على يوتيوب، وتعاونت خلال الأغنية مع الشاعر الغنائي محمود عبدالله، وألحان محمدي، وتوزيع أحمد أمين.

وتقول كلمات الأغنية:

بعد أبويا ما راح بعاني

واللي طبطب أو واساني

برضه كتّر خيره يُشكر

بس مهما الكل خدني

جوه حضنه أو سندني

جنب أبويا شىء لا يُذكر

كل حاجة عملها ليّا

مستحيل حيروح أثرها

مين يعوض قلب نبضُه

أو عيون فقدت بصرها

مين ف ضيقتي دعالي قده

ربنا معايا سترها

رحلتي ف الدنيا بعده

ربنا يهوّن سفرها

لما كان بيشوف همومي

يبقي أقرب من هدومي

وبدُعاه النور يقيدلي

حُضن أبويا كان أماني

ياما شال عني وحماني

والدُعا الطيب قاعدلي.



وكانت مي كساب كتبت عبر حسابها على فيس بوك: "بموت الأم بيروح طعم الحياة، أمي ماتت كنت وقتها لوحدي ومحتاجه جدًا لحضن بعد حضن أمي، ربنا عوضني بعدها بزوج صالح وأولاد الله يعينا على تربيتهم بموت الأب بتحس فجأة إنك تايه وحيد من غير غطا اللي زيي عنده أولاد هيكتم مش هيعرف يقع ولا ينهار عشان هو الحضن لكل اللي حواليه ربنا عالم حضن أبويا كان أماني الله يرحمه ويمتعه في الجنة مع أمي ومع كل الصالحين".

وأضافت: "أغنيتي حضن أبويا غالية جدًا على قلبي، يمكن عرفت أفرغ جزء بسيط من اللي جوايا من مشاعر أغنية هتمس كل قلب فقد حضن الأمان والحماية، ربنا يصبرنا على فراقهم ويجعلنا أولاد صالحين ندعيلهم ونعملهم طول الوقت صدقات.. جمهوري.. عيلتي التانية حبيت أشاركم مشاعري وأتمنى الأغنية تعجبكم".