حسام عبدالغفار: حملة "100 يوم صحة" تحقق الحياة الكريمة للمواطن

قال الدكتور حسام عبدالغفار، مساعد وزير الصحة للتطوير المؤسسي والمتحدث باسم الوزارة، إنّ حملة 100 يوم صحة، تكثف كل الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة للمواطن.

وأضاف “عبدالغفار”، خلال مداخلة ببرنامج “من مصر” الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، المذاع على قناة "CBC"، أن كل المبادرات الرئاسية التي تعمل على تحسين الصحة العامة وتحقيق الحياة الكريمة للمواطن من خلال التكامل والتنسيق الوقتي والمكاني ما بين كل قطاعات وزارة الصحة والسكان سواء قطاع المبادرات الرئاسية والتي هي أكثر من 14 مبادرة تستهدف صحة المصريين، أو قطاع الطب الوقائي أو قطاع الطب العلاجي.

وأوضح أنّ الحملة لا تكتفي فقط بالكشف، بل تأخذ المريض بداية من الكشف والتشخيص انتهاءً بتقديم الخدمات العلاجية أو الجراحية، بالإضافة إلى التطعيمات الخاصة بالأطفال، وكذلك خدمات الصحة الإنجابية والحملات التي تقوم بها الوزارة على مقدمي الأغذية والمتعاملين معها، والحملات التي تقوم بها الوزارة للتأكد من جودة وصلاحية مياه الشرب، مؤكدًا أن هذا هو الهدف الأساسي من الحملة.

وأكد “عبدالغفار”، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع كل ما يتعلق بمنظومة الصحة وصحة المواطن المصري، ولهذا كان هناك عرض من الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان على الرئيس بالنتائج التي وصلت إليها حملة 100 يوم صحة خلال الأيام الماضية، سواء على مستوى الخدمات أو على مستوى القبول والرضا الذي تحقق لدى المواطنين من هذه الحملة.