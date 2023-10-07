السبت 07 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حسام عبدالغفار: حملة "100 يوم صحة" تحقق الحياة الكريمة للمواطن

الدكتور حسام عبدالغفار
الدكتور حسام عبدالغفار

قال الدكتور حسام عبدالغفار، مساعد وزير الصحة للتطوير المؤسسي والمتحدث باسم الوزارة، إنّ حملة 100 يوم صحة، تكثف كل الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة للمواطن.

وأضاف “عبدالغفار”، خلال مداخلة ببرنامج “من مصر” الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، المذاع على قناة "CBC"، أن كل المبادرات الرئاسية التي تعمل على تحسين الصحة العامة وتحقيق الحياة الكريمة للمواطن من خلال التكامل والتنسيق الوقتي والمكاني ما بين كل قطاعات وزارة الصحة والسكان سواء قطاع المبادرات الرئاسية والتي هي أكثر من 14 مبادرة تستهدف صحة المصريين، أو قطاع الطب الوقائي أو قطاع الطب العلاجي.

وأوضح أنّ الحملة لا تكتفي فقط بالكشف، بل تأخذ المريض بداية من الكشف والتشخيص انتهاءً بتقديم الخدمات العلاجية أو الجراحية، بالإضافة إلى التطعيمات الخاصة بالأطفال، وكذلك خدمات الصحة الإنجابية والحملات التي تقوم بها الوزارة على مقدمي الأغذية والمتعاملين معها، والحملات التي تقوم بها الوزارة للتأكد من جودة وصلاحية مياه الشرب، مؤكدًا أن هذا هو الهدف الأساسي من الحملة.

وأكد “عبدالغفار”، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع كل ما يتعلق بمنظومة الصحة وصحة المواطن المصري، ولهذا كان هناك عرض من الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان على الرئيس بالنتائج التي وصلت إليها حملة 100 يوم صحة خلال الأيام الماضية، سواء على مستوى الخدمات أو على مستوى القبول والرضا الذي تحقق لدى المواطنين من هذه الحملة.

من مصر قناة cbc حملة 100 يوم صحة المبادرات الرئاسية تحسين الصحة العامة وزارة الصحة الرئيس عبدالفتاح السيسي

مواد متعلقة

"CBC" تعرض تقريرًا ملخصًا عن الأحداث الفلسطينية التى وقعت اليوم

رتيبة النتشة: ثمن الاحتلال هو الألم الدائم والمعاناة

الحلول المؤقتة لم تعد مقبولة.. بلال الشوبكى: يجب تفكيك الحصار على قطاع غزة

أستاذ علاقات دولية: عملية "طوفان الأقصى" غيّرت قواعد اللعبة بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل

"القاهرة الإخبارية": طائرات الاحتلال تستهدف برج فلسطين وسط غزة

أسامة شعث: الشعب الفلسطينى الآن فى حالة تماسك ووحدة وطنية غير مسبوقة

محمود فوزى: الانتخابات الرئاسية تشمل عام 2024 وليس 2023 فقط

محمود فوزى: لا توجد تنمية مجانية.. ونستهدف بشكل أساسى توطين الصناعة

الأكثر قراءة

الأزهر يحيى صمود الشعب الفلسطينى: كل احتلال إلى زوال إنْ آجلًا أم عاجلًا

"يوم الغفران 2".. كيف استنسخت حماس خطة الهجوم من حرب أكتوبر 1973؟

معركة الـ9 ساعات داخل مقر «فرقة غزة» فى الجيش الإسرائيلى.. ماذا حدث؟

نزيف الأسفلت.. تفاصيل مصرع 4 أشخاص وإصابة 27 آخرين على الطرق

مقتل قائد لواء ناحال عوز فى اشتباكات مع الفلسطينيين

أفيخاى أدرعى: نسعى لوقف زحف عناصر المقاومة الفلسطينية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

نحو تجديد العمل الثقافى فى العالم الإسلامى.. رؤية أردنية حققتها هيفاء النجار

د.أحمد الخميسى

ذكريات المدرسة فى يوم المعلم

وائل لطفي

فوق صفيح ساخن

ماجد حبته

نوبل للسلام.. تسييس جديد

علي سعدة

أبدًا لن تسقط مصر.. رغم محاولات تقزيمها

د. منى حلمى

يوم ذبول الوردة

د.كريمة الحفناوى

ائتلاف كرامة.. وحقوق النساء

أحمد الصغير

ردًا على حديث نواف التكرورى رئيس هيئة علماء فلسطين!

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل قائد لواء ناحال عوز فى اشتباكات مع الفلسطينيين

نتنياهو خلال مؤتمر صحفى: هذا يوم قاسٍ لنا جميعًا وحماس تريد قتلنا

معركة الـ9 ساعات داخل مقر «فرقة غزة» فى الجيش الإسرائيلى.. ماذا حدث؟