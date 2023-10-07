الأحد 08 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

«وحتى آخر خيط من ضوء»

فاطمة الشريف
فاطمة الشريف

ومن جماليات الحكاية أن تبقى مبهمة.. 

أفكر فيما قاله المهرج على خشبة المسرح، كان يتراقص بخفة غير عادية، ما إن ينتقل بقدمه للقدم الأخرى، لا تكاد تلامس إحدى قدميه الأرض، قلت فى نفسى: إذا لم تجد مبررًا للطيران، فلمَ تجازف؟ ربما جناحاك تطيران، والرياح القادمة أشد من قوة تحليقك، ويصفق الجمهور، ذهنى مشوش من ضجة المتفرجين، يتفاعلون مع كل حركة راقصة للمهرج، يودون لو أنهم يتقافزون معه على المسرح، وصفق الحضور ثانية. 

المهرج يسكن تمامًا، لا يحرك غير رقبته، يمينًا ويسارًا، يذكرنى بدمية تعلق رقبتها فى منتصف الجسد، والجسد ساكن، وفكرت فى وضع القلب هذه اللحظة الراكدة، أخذ يدور برأسه، تتساقط دمعات من عينيه، دون أن تتغير ملامحه، تتساقط وتتساقط، أصبحت أكثر غزارة، وكلب ينبح يشد بنطاله بفمه، الجسد ساكن تمامًا، وطائر يقف على كتفه ولا يتحرك، طفل يضع يده فى جيبه، يأخذ نقوده ولا يتحرك أيضًا، يدور ويلتف هكذا، يقوم أحد راكبى السيارات بجذبه بعيدًا حتى يفسح له الطريق، وهو ساكن لا يتحرك، فقط تتساقط دموعه، الجمهور أيضًا ساكن، يرتسم على ملامحهم الحزن، لكنهم أيضًا لا يتحركون.

الحكاية لم تكتمل، ما دام أحد أطرافها لم يرو طرفًا منها. 

كان يقف فى المنتصف يردد هذه الكلمات، النقطة التى تضىء المسرح باهتة، كلما اتجه فى أى مكان تحركت معه النقطة، فلا يستطيع أداء دوره دونها، يلحقه ظله، أصبح حائرًا بين الضوء والظل، عقد حاجبيه يمرر أصابعه حول ذقنه، ويطرح سؤالًا: هل الضوء أقوى أم الظل؟ ومن الذى يتبع الآخر؟ يضحك المتفرجون بلا سبب للضحك، وكأنها شحنة ضحك مخزنة فى السابق ككل الأشياء المسبقة للحدث، وجلس المهرج على أرض المسرح، ينتظر إجابة من جمهور أتى ليمارس عادة الضحك وينصرف. 

أحرص على الجلوس فى الصف الأول، تضايقنى رؤية رءوس متفاوتة فى كثافة الشعر أمامى، وبعضها صلعاء، أريد الرؤية بوضوح، وحتى أستطيع التمكن من هذا جلست فى المنتصف، أنظر مباشرة فى عين الممثل، يشغلنى مدى تقمصه للدور، وإقناعه للجمهور، كما لا أكف عن كتابة بعض الملاحظات والنقد، رغم أننى كأى متفرجة فى الصالة؛ أتيت لإطلاق سراح الضحك قليلًا وأنصرف.

الأكثر قراءة

عاجل.. إسرائيل تعلن حصيلة أولية لضحايا "طوفان الأقصى"

الأزهر يحيى صمود الشعب الفلسطينى: كل احتلال إلى زوال إنْ آجلًا أم عاجلًا

"يوم الغفران 2".. كيف استنسخت حماس خطة الهجوم من حرب أكتوبر 1973؟

معركة الـ9 ساعات داخل مقر «فرقة غزة» فى الجيش الإسرائيلى.. ماذا حدث؟

عاجل.. الإعلام العبرى: اشتعال النيران بمقر شرطة الاحتلال فى سديروت واشتباكات عنيفة

أوسوريو يهاجم التحكيم ويكشف تفاصيل العرض البرازيلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

نحو تجديد العمل الثقافى فى العالم الإسلامى.. رؤية أردنية حققتها هيفاء النجار

د.أحمد الخميسى

ذكريات المدرسة فى يوم المعلم

وائل لطفي

فوق صفيح ساخن

ماجد حبته

نوبل للسلام.. تسييس جديد

علي سعدة

أبدًا لن تسقط مصر.. رغم محاولات تقزيمها

د. منى حلمى

يوم ذبول الوردة

د.كريمة الحفناوى

ائتلاف كرامة.. وحقوق النساء

أحمد الصغير

ردًا على حديث نواف التكرورى رئيس هيئة علماء فلسطين!

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل قائد لواء ناحال عوز فى اشتباكات مع الفلسطينيين

نتنياهو خلال مؤتمر صحفى: هذا يوم قاسٍ لنا جميعًا وحماس تريد قتلنا

معركة الـ9 ساعات داخل مقر «فرقة غزة» فى الجيش الإسرائيلى.. ماذا حدث؟