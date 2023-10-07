الأحد 08 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تعرّف على جهود الدولة المصرية لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين

الرعاية الصحية للمواطنين
الرعاية الصحية للمواطنين

عرضت فضائية extra news، تقريرًا يكشف جهود الدولة المصرية  لتوفير الرعاية الصحية

وجاءت أهم الجهود فيما يلي:

  • إنشاء وتطوير 1135 مشروعًا باستثمارات 98.5 مليار جنيه.
  • إطلاق 1135 مشروعًا ضمن 14 مبادرة صحية.
  • مضاعفة موازنة القطاع الصحي لتصل إلى 222 مليار جنيه.
  • إنشاء وتطوير 1135 مشروعًا بالبنية التحتية باستثمارات 5.98 مليار جنيه.
  • تطوير منظومة الإسعاف بإضافة 2236 وحدة ثابتة ومتحركة باستثمارات 23.5 مليار جنيه.
  • إنشاء 6 مخازن أدوية استراتيجية ولوجستية باستثمارات 324 مليون جنيه.
  • بلغ عدد المرضى الذين تم علاجهم على نفقة الدولة 17.5 مليون مواطن.
  • تشغيل المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الطبي الشامل في 6 محافظات.
  • منظومة التأمين الطبي الشامل تغطي 6 ملايين مواطن بتكلفة 51.2 مليار جنيه.
  • تنفيذ 14 مبادرة صحية بتكلفة 32.2 مليار جنيه.
القطاع الصحي المبادرات الرئاسية الصحية منظومة الإسعاف العلاج على نفقة الدولة مشروعات البنية التحتية

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