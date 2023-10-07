تعرّف على جهود الدولة المصرية لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين
عرضت فضائية extra news، تقريرًا يكشف جهود الدولة المصرية لتوفير الرعاية الصحية.
وجاءت أهم الجهود فيما يلي:
- إنشاء وتطوير 1135 مشروعًا باستثمارات 98.5 مليار جنيه.
- إطلاق 1135 مشروعًا ضمن 14 مبادرة صحية.
- مضاعفة موازنة القطاع الصحي لتصل إلى 222 مليار جنيه.
- إنشاء وتطوير 1135 مشروعًا بالبنية التحتية باستثمارات 5.98 مليار جنيه.
- تطوير منظومة الإسعاف بإضافة 2236 وحدة ثابتة ومتحركة باستثمارات 23.5 مليار جنيه.
- إنشاء 6 مخازن أدوية استراتيجية ولوجستية باستثمارات 324 مليون جنيه.
- بلغ عدد المرضى الذين تم علاجهم على نفقة الدولة 17.5 مليون مواطن.
- تشغيل المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الطبي الشامل في 6 محافظات.
- منظومة التأمين الطبي الشامل تغطي 6 ملايين مواطن بتكلفة 51.2 مليار جنيه.
- تنفيذ 14 مبادرة صحية بتكلفة 32.2 مليار جنيه.