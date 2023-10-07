الأحد 08 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

البترول: 1.73 مليون برميل مكافئ يوميًا خلال العام المالى 2023-2022

النفط
النفط

قالت وزارة البترول  والثروة المعدنية، إن الفترة الأخيرة شهدت تكثيف أنشطة البحث عن البترول والغاز، حيث تمت زيادة مناطق البحث والاستكشاف من خلال طرح مزايدات عالمية جديدة في مختلف الأحواض الجيولوجية، مع استخدام وسائل التسويق الحديثة من خلال منصة رقمية جديدة "بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج – EUG".

البترول:  1.73 مليون برميل مكافئ يوميًا خلال العام المالي  2023- 2022

وكشفت الوزارة عن أنه تم استخدام التكنولوجيا المتقدمة لتحسين جودة صور المسح السيزمي وكذلك لزيادة الإنتاج بالمناطق والحقول المتقادمة، وكان لتوقيع اتفاقيات ترسيم حدود مع كل من قبرص واليونان والسعودية المساهمة في الاستفادة من الثروات البترولية في كل من منطقة البحر المتوسط والأحمر، وزيادة أعمال البحث والاستكشاف وخلق فرص استكشافية جديدة مثل ظهر.

وذكرت الوزارة أنه من بين الاتفاقيات البترولية، بلغ إجمالي الاستثمارات 22.3  مليار دولار بقيمة 689 مليار جنيه، بالإضافة لـحد أدنى لحفر الآبار عدد 452 بئرًا، منح توقيع 1.3 مليار دولار، 40 مليار جنيه، وفيما تعمل الوزارة في الوقت الحالي على أنشطة التنمية والإنتاج، فقد تم تنفيذ 49 مشروعًا باستثمارات بلغت 34 مليار دولار، 594  مليار جنيه، وبلغ حجم الإنتاج عام 2023/2022، 1.73 مليون برميل مكافئ يوميًا.

البترول: تنفيذ مشروعات جديدة بتكلفة 138 مليار جنيه قريبا

البترول: 34 مليار دولار إجمالي الاستثمار في مجال البحث والتنمية

وزارة البترول البترول البحث والاستكشاف بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج المهندس طارق الملا وزير البترول 1 73 مليون برميل مكافئ زيادة الإنتاج

مواد متعلقة

البترول: تنفيذ مشروعات جديدة بتكلفة 138 مليار جنيه قريبا

الأكثر قراءة

عاجل.. إسرائيل تعلن حصيلة أولية لضحايا "طوفان الأقصى"

الأزهر يحيى صمود الشعب الفلسطينى: كل احتلال إلى زوال إنْ آجلًا أم عاجلًا

"يوم الغفران 2".. كيف استنسخت حماس خطة الهجوم من حرب أكتوبر 1973؟

معركة الـ9 ساعات داخل مقر «فرقة غزة» فى الجيش الإسرائيلى.. ماذا حدث؟

عاجل.. الإعلام العبرى: اشتعال النيران بمقر شرطة الاحتلال فى سديروت واشتباكات عنيفة

أوسوريو يهاجم التحكيم ويكشف تفاصيل العرض البرازيلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

نحو تجديد العمل الثقافى فى العالم الإسلامى.. رؤية أردنية حققتها هيفاء النجار

د.أحمد الخميسى

ذكريات المدرسة فى يوم المعلم

وائل لطفي

فوق صفيح ساخن

ماجد حبته

نوبل للسلام.. تسييس جديد

علي سعدة

أبدًا لن تسقط مصر.. رغم محاولات تقزيمها

د. منى حلمى

يوم ذبول الوردة

د.كريمة الحفناوى

ائتلاف كرامة.. وحقوق النساء

أحمد الصغير

ردًا على حديث نواف التكرورى رئيس هيئة علماء فلسطين!

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل قائد لواء ناحال عوز فى اشتباكات مع الفلسطينيين

نتنياهو خلال مؤتمر صحفى: هذا يوم قاسٍ لنا جميعًا وحماس تريد قتلنا

معركة الـ9 ساعات داخل مقر «فرقة غزة» فى الجيش الإسرائيلى.. ماذا حدث؟