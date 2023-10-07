البترول: 1.73 مليون برميل مكافئ يوميًا خلال العام المالى 2023-2022

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية، إن الفترة الأخيرة شهدت تكثيف أنشطة البحث عن البترول والغاز، حيث تمت زيادة مناطق البحث والاستكشاف من خلال طرح مزايدات عالمية جديدة في مختلف الأحواض الجيولوجية، مع استخدام وسائل التسويق الحديثة من خلال منصة رقمية جديدة "بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج – EUG".

البترول: 1.73 مليون برميل مكافئ يوميًا خلال العام المالي 2023- 2022

وكشفت الوزارة عن أنه تم استخدام التكنولوجيا المتقدمة لتحسين جودة صور المسح السيزمي وكذلك لزيادة الإنتاج بالمناطق والحقول المتقادمة، وكان لتوقيع اتفاقيات ترسيم حدود مع كل من قبرص واليونان والسعودية المساهمة في الاستفادة من الثروات البترولية في كل من منطقة البحر المتوسط والأحمر، وزيادة أعمال البحث والاستكشاف وخلق فرص استكشافية جديدة مثل ظهر.

وذكرت الوزارة أنه من بين الاتفاقيات البترولية، بلغ إجمالي الاستثمارات 22.3 مليار دولار بقيمة 689 مليار جنيه، بالإضافة لـحد أدنى لحفر الآبار عدد 452 بئرًا، منح توقيع 1.3 مليار دولار، 40 مليار جنيه، وفيما تعمل الوزارة في الوقت الحالي على أنشطة التنمية والإنتاج، فقد تم تنفيذ 49 مشروعًا باستثمارات بلغت 34 مليار دولار، 594 مليار جنيه، وبلغ حجم الإنتاج عام 2023/2022، 1.73 مليون برميل مكافئ يوميًا.