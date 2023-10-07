البترول: تنفيذ مشروعات جديدة بتكلفة 138 مليار جنيه قريبا

حصل «الدستور» على تفاصيل استراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول، خلال الفترة يوليو 2014 حتى يونيو 2023، والتي تعتمد على الاستفادة الاقتصادية المثلى من كافة الإمكانيات والثروات الطبيعية، للمساهمة فى التنمية المستدامة لمصر، وتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز وأن يصبح قطاع البترول نموذجًا يحتذى به لباقي قطاعات الدولة في التحديث والتطوير.

وكشفت الوزارة أن عناصر الاستدامة الخاصة بالقطاع تعتمد على جذب الاستثمارات في مجال البحث والاستكشاف، الإصلاح الهيكلى والتنمية البشرية، وتحسين أداء أنشطة التكرير وتوزيع المنتجات وصناعة البتروكيماويات وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وذكرت أن الاستراتيجية تضم تحسين عناصر الأداء، من خلال تحسين أداء أنشطة الإنتاج، واستراتيجيـة لتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول البتـــرول والغـاز، والتحول الرقمي.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تحقيق إنجازات غير مسبوقة بقطاع البترول منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، بلغت الاستثمارات 1.2 تريليون جنيه 61.3 مليار دولار، ومشروعات تم تنفيذها بإجمالي 860 مليار جنيه، بخلاف 138 مليار جنيه مشروعات جار دراستها للبدء في تنفيذها، ومشروعات جار تنفيذها 340 مليار جنيه 11 مليار دولار.

وفي سياق متصل، عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لقاء مع دانييل يرجين نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال ورئيس مؤتمر CERAWeek.

وأكد الوزير على تقديره للتعاون الممتد بين وزارة البترول والثروة المعدنية ومؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال ولا سيما فيما يتعلق بمجالات خفض الانبعاثات والتحول الطاقي، ودور الشركة فى جلسات يوم خفض الكربون والذي قامت وزارة البترول والثروة المعدنية بتنظيمه ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ نوفمبر الماضى والمشاركة فى إعداد "خارطة طريق شرم الشيخ لخفض انبعاثات غاز الميثان من قطاع البترول" والتي تم إعدادها لتوفر نهجًا شاملًا لدعم البلدان لخفض انبعاثات غاز الميثان بها والتي تم الإعلان عنها خلال COP27.