الأحد 08 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فوز كلية الفنون التطبيقية "جامعة بني سويف" بالمركز الثاني بمسابقة تطوير الحرف اليدوية

رئيس جامعة بنى سويف
رئيس جامعة بنى سويف

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف  فوز كلية الفنون التطبيقية بالمركز الثاني بمسابقة  تطوير الحرف اليدوية بمحافظة القليوبية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي نظمها مجلس الوزراء المصري ممثلًا في صندوق تطوير المشروعات والصناعات المصرية، وبإشراف الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع، والدكتور محمد ماضي عميد كلية الفنون التطبيقية.

رئيس الجامعة يعبر عن خالص التهاني القلبية للكلية

وأعرب رئيس الجامعة، عن خالص التهاني القلبية للكلية وفريق العمل المشارك بالمعرض لمساهمته الفعالة وفوزه بالمركز الثاني وسط منافسة ما يقرب من 20 جامعة مصرية، لافتا إلى أنه سيتم تكريم الكلية  بمعرض تراثنا بمدينة نصر على خلفية فوز الكلية بالمركز الثاني، وأن المسابقة اشتملت على تطوير صناعة وحرفة حطب الحنة بقرية ميت كنانة بمحافظة القليوبية.

ضم فريق العمل الدكتور  محمد حامد وكيل كلية الفنون التطبيقية مشرفًا على التطوير، وكلا من إيمان خالد وحيد قائد الفريق، ومريم يسري، وعلا ربيع، وكرولوس وليد أعضاء الفريق، والفريق المساعد سارة اشرف، وجهاد عبد المنعم.

كما تم اختيار المنتجات المطورة صناعيًا وتسويقيًا وتدريبيًا لعرضها في معرض تراثنا وتم اختيار إحدى أعضاء فريق العمل بالكلية إيمان خالد وحيد من ضمن فريق العمل بالمشروع لمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي وعرض مشروعات مجلس الوزراء.

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