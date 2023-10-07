تنفيذ 231 زيارة بالوحدات والمديريات ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام للدفع بجهود المحافظة في مجال تحسين مستوى وجودة الخدمة المقدمة للمواطن في كافة القطاعات الخدمية من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أية أوجه للقصور الإداري، ومكافحة صور الفساد الذي يعرقل جهود الدولة التنموية.

وأشار إلى أهمية تكثيف جهود وحملات المتابعة الميدانية لكل القطاعات الخدمية بالقرى والنجوع والمراكز ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا على اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال أي خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل التنفيذي.

مناقشة تقرير ربع سنوي

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير ربع سنوي الذي عرضه أحمد محمد دسوقى مدير عام الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالمحافظة، تضمن الإشارة إلى جهود الإدارة على مدار 3 أشهر "يوليو، أغسطس، سبتمبر 2023"، في مجال بحث الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ وإدارات وأجهزة المحافظة التنفيذية والموضوعات والشكاوى التي تشارك في فحصها الإدارة بالتعاون مع الجهات الرقابية، وكذا التفتيش والمرور ومتابعة سير العمل في الوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة التي تشرف عليها المحافظة بجانب المشاركة في عضوية بعض اللجان النوعية الخاصة بالإشراف على عدد من الملفات والموضوعات الحيوية.

توجيه 231 من الحملات التفتيشية المفاجئة

تضمن التقرير الإشارة إلى أنه تم،خلال تلك الفترة توجيه 231 من الحملات التفتيشية المفاجئة شملت 9 زيارات لإدارات ومشروعات تابعة لديوان عام المحافظة مصنع علف الدواجن التابعة للمشروعات المركزية بشرق النيل، المكتبة المركزية، مركز تدريب الحاسب الآلي بالمجلس الشعبي المحلي، مشروع تحسين الطرق، مركز معلومات شبكات المرافق، مشروع المواقف، إدارات الديوان العام الداخلية والخارجية، بجانب 53 زيارة على الوحدات المحلية والمجالس القروية والمديريات الخدمية شملت(الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، بني عدي، أهناسيا الخضراء المنطقة الثالثة قسم النظافة وقسم الإشغالات، باروط، ننا، ميدوم، سدس الأمراء.

الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن، الوحدة المحلية لمركز ومدينة بــبــا، الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا، قمبش، قسم الإشغالات بالمنطقة الرابعة، بني عدي،صفط راشين، براوه، دنديل، إبشنا، ومدينة بني سويف، بهبشين،باروط،الإدارة الهندسية ببني سويف، قمبش، الميمون، تزمنت الشرقية، دلاص، أشمنت، قاي، شريف باشا، انفسط، سدس، النويرة، أشمنت، المنطقة الاولى (أ)، قسم الإشغالات بالمنطقة الأولى.

قسم الإشغالات بالمنطقة السادسة، بني عدي، المنطقة السادسة، بلفيا، الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، الحملة الميكانيكية ببني سويف، قاي، المنطقة الخامسة قسم النظافة - وقسم الإشغالات الحمام، المنطقة الثانية قسمى النظافة والإشغالات، نـنـا، تزمنت الشرقية، دلاص أشمنت، قاي، شريف، انفسط، سدس.

وفي قطاع الصحة تم تنفيذ 117 حملة تفتيش شملت: مستشفيات نوعية ووحدات صحية ومكاتب الصحة ورعاية الأمومة والطفولة.

بجانب 80 حملة تفتيشية على عدد المديريات والإدارات الخدمية والمصالح الحكومية، وشملت 22 زيارة في قطاع التعليم، تضمنت دواوين المديرية والإدارات ومركز تطوير تكنولوجي والمدارس، و2 زيارة في قطاع التموين مديرية وإدارات ومكاتب تموين، و12 زيارة للقطاع الزراعي المديرية والإدارات والجمعيات الزراعية، و9 زيارات في قطاع التضامن الاجتماعي المديرية والإدارات والوحدات، و15 زيارة في قطاع الطب البيطري المديرية والإدارات والوحدات والمكاتب، و3 زيارة لمديريتي الإسكان والطرق والنقل، و4 زيارات لمديرية وإدارات العمل، و13 زيارة على مراكز وإدارات الشباب والرياضة.

ووجه محافظ بنى سويف بمتابعة الإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتخاذها حيال المخالفات التي تم رصدها، وشملت:حالات غياب وترك عمل بدون سند قانوني بالمنشآت الخدمية، والعمل على تلافي كافة القصور الإداري في بعض الملفات الحيوية والخدمية، مع تكرار المتابعة والمرور الدوري، وإعداد تقرير شامل بما تم تنفيذه من إجراءات حيال تلك المخالفات والملاحظات وأوجه التقصير التي تم رصدها لضمان عدم تكرارها خلال الفترات المقبلة.