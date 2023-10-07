الأحد 08 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ننشر إقرار موافقة ولى الأمر على اللائحة الطلابية بعد الاطلاع عليها

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

قال مصدر مسئول بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم توزيع إقرار الموافقة على اللائحة الطلابية، للانضباط المدرسي، المقررة من الوزارة العام الدراسي الحالي 2023 /2024، على أولياء الأمور بداية انطلاق العام الدراسي.

وينشر "الدستور" في التقرير التالي، صورة من إقرار موافقة ولى الأمر على اللائحة الطلابية، للانضباط المدرسي، بعد الاطلاع على بنودها.

نصوص لائحة الانضباط المدرسي 2023.. أول أيام العام الدراسي الجديد

 

بنود لائحة الانضباط المدرسي
أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لائحة الانضباط المدرسي 2023، وفقًا للقرار الوزاري رقم 187 لسنة 2023، والتي تخص درجات حضور الطلاب، حيث أوضح أن نسبة المواظبة على الحضور اليومي في المدارس وفقًا للقواعد التالية:

من 95 - 100% يمنح الطالب 3 درجات.
من 95 - 90% يمنح الطالب درجتين.
من 90 - 85% يمح الطالب درجة الواحدة فقط.
وأكد القرار الوزاري رقم 187 لسنة 2023 على وجود درجتين للانضباط السلوكي لمن لم يرتكب أى مخالفات من المستوى الأول والثاني والثالث، وذلك يتم بإثارة الطلاب بالمواظبة على الحضور وانضباط السلوك بواقع 5 درجات يضاف إلى مجموع الطالب خلال سنوات النقل فقط.

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قبل إعلان قرارها.. 10 معلومات أساسية عن لائحة الانضباط المدرسى

ينطلق العام الدراسي الجديد 2023/ 2024 لطلاب المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة "عربي ولغات" لكل المراحل التعليمية في جميع المحافظات يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023 ويستمر حتى يوم السبت الموافق 8 يونيو 2024 وفقا للمخطط الزمني الذي تم اعتماده وإعلانه بشكل رسمي.

تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي 2024 يوم 27 يناير 2024 عقب انتهاء امتحانات طلاب النقل والشهادة الإعدادية في كافة محافظات الجمهورية حيث يستمر العام الدراسي كاملا نحو 35 أسبوع تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 4 يناير 2024 وتنتهي يوم الخميس 25 يناير 2024.

قيمة المصروفات الدراسية لطلاب رياض الأطفال 205 جنيهات.
قيمة المصروفات الدراسية لطلاب الصف الأول الابتدائي 205 جنيهات.
قيمة المصروفات الدراسية لطلاب الصف الأول الإعدادي 205 جنيهات.
قيمة المصروفات الدراسية لطلاب الصف الأول الثانوي 250 جنيها.
قيمة المصروفات الدراسية لطلاب الصف الأول الثانوي خدمات 1142.92 جنيه.

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للانضباط المدرسي اللائحة الطلابية انطلاق العام الدراسي لائحة الانضباط المدرسي 2023 بنود لائحة الانضباط المدرسي

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