الأحد 08 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

التصعيد فى غزة.. اتصالات هاتفية بين وزير الخارجية ونظيريه الألمانى والتركى

سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية

أعلن السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن سامح شكري وزير الخارجية، أجرى اتصالًا هاتفيًا مع أنالينا بيربوك وزيرة خارجية ألمانيا، في مسعى يستهدف تنسيق الجهود الدولية لاحتواء الأزمة، لاسيما في ظل عضوية البلدين في صيغة ميونيخ بشأن دعم جهود السلام.

يأتي ذلك في إطار الاتصالات التي يجريها سامح شكري، وزير الخارجية، منذ الصباح الباكر، لاحتواء التصعيد الراهن بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين ركزا، خلال الاتصال، على بحث السبل الكفيلة بدعم جهود خفض التصعيد في قطاع غزة، وبين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على مختلف الجبهات، وحث الأطراف على ضبط النفس وتجنيب المدنيين التعرض للمزيد من المخاطر.

من ناحية أخرى، تلقى سامح شكري اتصالًا من هاكان فيدان وزير خارجية تركيا، تمَّ التباحث خلاله حول سبل تنسيق الجهود الإقليمية لخفض التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والعمل من أجل تجنب الدخول في دوامة مفرغة من العنف والتوتر تزيد من حالة عدم الاستقرار في المنطقة.

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