وسائل إعلام عبرية: احتجاز مستوطنين كرهائن داخل منزل جنوب فلسطين

ذكرت القناة الـ13 العبرية، مساء اليوم السبت، أن فلسطينيين يحتجزان مستوطنين كرهائن داخل منزل في أوفكيم جنوب فلسطين المحتلة، وأحدهما يحمل قنبلة بيده ويهدد بتفجير المنزل.

فيما أعلنت إسرائيل، عن إصابة 4 مروحيات إسرائيلية بإطلاق مدافع رشاشة من غزة.

إصابات خطيرة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في أريحا

من جانب آخر، أصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، أحدهما وصفت إصابته بالخطيرة، خلال مواجهات اندلعت عند المدخل الشمالي لمدينة أريحا.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب الشبان خلال المواجهات، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي في الرأس، ووصفت إصابته بالخطيرة، وآخر بالرصاص الحي في يده وقدمه، ووصفت إصابته بالمتوسطة، حيث جرى نقلهما إلى المستشفى.

وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت مدخل أريحا الشمالي في وقت سابق اليوم ومنعت المواطنين من الخروج عبره، وذلك ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تفرضها للتضييق على المواطنين.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت حركة حماس، عن أسر أكثر من 35 جنديًا ومستوطنًا إسرائيليًا، خلال عملية طوفان الأقصى، بحسب قناة العربية.

فيما أكد الناطق باسم سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، أبوحمزة، أن بحوزة السرايا العديد من الجنود الإسرائيليين.

وتواجه الاستخبارات الإسرائيلية عددًا من الانتقادات بسبب المفاجأة من عملية "طوفان الأقصى"، قال مراسل القناة الـ12 العبرية، نير دفوري، متحدثًا عن عملية "طوفان الأقصى": "عملية الاقتحام تمت على مرحلتين، ولكنني أتساءل: أين الجيش.. أين المراقبات على الحدود.. أين الأنظمة الدفاعية والقدرات الدفاعية؟".

وفي السياق نفسه، قال موقع واللا العبري: "لقد انتصرت غزة بالفعل بهذه الجولة، إن حقيقة تمكنها من مفاجأة أفضل مخابرات وأكثرها خبرة في العالم والاستهزاء بأقوى نظام أمني في الشرق الأوسط لساعات طويلة، لن تمحى من أذهان اللاعبين في المنطقة".