أمينة تطرح كليب "تحيا مصر" احتفالًا بمرور 50 عامًا على نصر أكتوبر (فيديو)

أطلقت المطربة الشعبية أمينة أحدث ميدلى غنائى وطنى لها تحت عنوان "تحيا مصر" على هامش الاحتفال بمرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك".

وتضمن ميدلى "تحيا مصر" مجموعة من الأغانى الوطنية الشهيرة لنجوم الغناء فى هوليوود الشرق الأوسط فمنها: الإيد فى الإيد، يا حبيبتي يا مصر، ادخلوها سالمين، حلوة بلادي السمرا، ياللى عاش حبك يعلم، عيشتى يا مصر وعاشوا ولادك، يا أغلى اسم فى الوجود.

ميدلى "تحيا مصر"، هو من غناء المطربة أمينة وتوزيع موسيقى والفواصل الموسيقية للموزع حاتم نصر وترتيب المقامات الموسيقية والغناء للملحن حسين زكريا وإشراف عام سامح على.

وفى سياق آخر، تعيش الفنانة أمينة حالة من النشاط الفنى المكثف ما بين الغناء والتمثيل سويًا خلال الفترة الجارية، حيث إنها انتهت من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم "زعلانة على إيه يا خايبة"، وهى من كلمات مصطفى حسن وألحان محمد عبدالمنعم وتوزيع محمد عباس، وتستعد لتصويرها على طريقة الفيديو كليب وطرحها على جميع المنصات الإلكترونية والمحطات الفضائية قريبًا.

من جانبه يعرض للفنانة أمينة حاليًا فى دور العرض السينمائية فيلم "دولارات دولارات" بمشاركة مجموعة من النجوم وعلى رأسهم: النجم نضال الشافعى، مدحت تيخا، صلاح عبدالله، هالة فاخر، إبراهيم المصرى، راندا البحيرى، محمود حافظ، علاء مرسى، طاهر أبوليلة، صبرى عبدالمنعم، حسن عبدالفتاح وآخرون، وهو من تأليف طارق رمضان وإخراج محمد خضرى.

وانتهت المطربة أمينة من تسجيل أغنية تحمل اسم "زغاريط"، وهى من كلمات أحمد غريب وألحان حسين زكريا وتوزيع ميدو مزيكا، وذلك من أحدث أعمالها السينمائية وهو فيلم "حمص وحلاوة"، الذى يشاركها فى البطولة النجم محمود الليثى وآخرون، وهو من تأليف سيد السبكى وإخراج أحمد البدرى، والذى رفع شعار الفركش مؤخرًا وتدور قصته فى إطار كوميدى رومانسى، ومن المقرر عرضه بدور العرض السينمائية قريبًا.