بسبب التغطية الكاملة لأحداث غزة.. إيهاب فهمى: "تحية عظيمة لقناة القاهرة الإخبارية"

وجه الفنان إيهاب فهمي، الشكر والتقدير لقناة القاهرة الإخبارية لتغطيتها الكاملة لما يحدث في قطاع غزة، والتصعيد الخطير بين إسرائيل وفلسطين منذ صباح اليوم.

وكتب إيهاب فهمي منشورًا له عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" وعلق قائلًا: "تحية عظيمة لقناة القاهرة الإخبارية".

يذكر أن الأمم المتحدة دعت إلى وقف العنف في غزة فورًا، حسبما أوردت قناة "القاهرة الإخبارية"، كما دعت الأمم المتحدة الجميع للتهدئة لتجنب المزيد من إراقة الدماء.

وفي السياق ذاته، صرَّح السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن السفير سامح شكري تلقى اتصالًا هاتفيًا من الشيخ عبدالله بن زايد، وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، وذلك في إطار التشاور والتنسيق بشأن التصعيد الخطير الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.