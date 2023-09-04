أشرف زكي وإيهاب فهمي وعمرو رمزي أبرز حضور حفل ياسين التهامي

حضر الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية والفنان إيهاب فهمي والفنان عمرو رمزي إلى حفل الشيخ ياسين التهامي، في قلعة صلاح الدين الأيوبي، ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقي والغناء في نسخته الـ 31.

ورفع الحفل شعار كامل العدد من مسرح المحكي في مهرجان القلعة الدولي للموسيقي والغناء في نسخته الـ31، حيث توافد الجمهور إلى قلعة صلاح الدين الأيوبي لحضور حفل شيخهم المفضل.

ويقدم شيخ المنشدين ياسين التهامى مختارات من أشهر المدائح والتواشيح والابتهالات الدينية التى نجح من خلالها فى تحقيق انتشاراً واسعا وقاعدة جماهيرية كبيرة .