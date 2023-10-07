الأحد 08 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رمضان عبدالمعز: "من نال رحمة الله حظى بالخير كله"

رمضان عبدالمعز
رمضان عبدالمعز

قال الداعية الإسلامي الشيخ  رمضان عبدالمعز، إن من نال رحمة الله نال كل شيء ونال الخير كله دنيا وآخرة، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله قائلًا: "اللهم إني أسالك موجبات رحمتك".

وأضاف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن سورة الأعراف اختتمها الله بقوله "إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ"، أي ينالها أهل الإحسان وليس أهل الانتقام والغل ولا الثأر، وينالها المحسنون، مشيرًا إلى أن الإحسان هو عدم الرد على الإساءة بإساءة.

إحسان الشخص لمن أحسن إليه يسمى مكافأة

وتابع، أن إحسان الشخص لمن أحسن إليه لا يسمي إحسانًا وإنما يسمى مكافأة كرد السلام، مؤكدًا أن العطاء فقط دون الرد يسمى إحسانًا.

رمضان عبدالمعز رحمة الله الخير كله دنيا وآخرة الإحسان المحسنين

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