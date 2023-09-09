السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رمضان عبدالمعز: رحمة الله منحة وعطية وأجمل هدية

رمضان عبدالمعز
رمضان عبدالمعز

قال الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز، إن أعظم شيء يحصل عليه الإنسان هو رحمة الله، مستدلًا بقوله تعالى "وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ"، فأيوب استغاث برحمة الله حتى تحل مشكلته التي عانى منها 17 عامًا.

وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن الله استجاب لأيوب برحمته ونجاه مما هو فيه بدليل قوله تعالى "فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ ۖ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا".

كيف تحصل على رحمة الله؟

وتابع، أن أنس رضي الله عنه وكان خادمًا للنبي قال: كان النبي عليه السلام إذا كربه أمر يقول "يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين"، مؤكدًا أن رحمة الله منحة وعطية وأجمل هدية من الله عز وجل، فإذا أردت أن تحصل عليها فلا بد أن تتراحم، وتكثر من الاستغفار، وتحافظ على أواصر المحبة وروابط الأخوة.

رمضان عبدالمعز رحمة الله منحة وعطية تتراحم الاستغفار أواصر المحبة

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