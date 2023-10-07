محمد العدل عن تغطية "القاهرة الإخبارية" التصعيد الخطير بين إسرائيل وفلسطين: "تُحترم"

أعرب المنتج محمد العدل، عن فخره بمجهود مراسلي قناة القاهرة الإخبارية بغزة لتغطيتهم التصعيد الخطير الجاري بين الطرفين إسرائيل وفلسطين منذ صباح اليوم.

وكتب "العدل" منشورًا له عبر صفحته الرسمية على فيس بوك وعلق قائلًا: "تغطية القاهرة الإخبارية تُحترم".

وكانت ولاء السلامين، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، كشفت عن أسباب القصف الصاروخي الذي أطلقته المقاومة الفلسطينية في غزة على المستوطنات الإسرائيلية.

وقالت السلامين، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، إن الفصائل الفلسطينية ترحب بما حدث في قطاع غزة، ردًا على الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة التي بدأت منذ بداية الشهر، والشهر الماضي، وهي انتهاكات المستوطنين في المقدس، وبلدة حوارة، ومخيم نور شمس ومخيم جنين.

وأوضحت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية أن المستوطنين عندما كانوا يدخلون تلك البلدات كانوا يقومون باعتقال وتخريب الممتلكات وترهيب الأطفال، وكانت الاعتقالات اليومية تزداد يومًا بعد يوم، حيث تجاوز عدد الفلسطينيين المعتقلين داخل معتقلات الاحتلال 6 آلاف معتقل بينهم كبار في السن، ومتوسطو العمر وفتيات.

وتابعت: "لا نعلم إن كان الحدث يؤثر على تصاريح العمال الفلسطينيين الذين يدخلون إلى الداخل المحتل ومستوطنات الضفة الغربية، وهل سيمنع من الدخول أم سيكون هناك تشديد لمنع أن يتكرر ما حدث في قطاع غزة؟".