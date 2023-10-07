الأحد 08 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محمد العدل عن تغطية "القاهرة الإخبارية" التصعيد الخطير بين إسرائيل وفلسطين: "تُحترم"

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

أعرب  المنتج محمد العدل، عن فخره بمجهود مراسلي قناة القاهرة الإخبارية بغزة لتغطيتهم التصعيد الخطير الجاري بين الطرفين إسرائيل وفلسطين منذ صباح اليوم.

 

وكتب "العدل" منشورًا له عبر صفحته الرسمية على فيس بوك وعلق قائلًا: "تغطية القاهرة الإخبارية تُحترم".

 

 

وكانت ولاء السلامين، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، كشفت عن أسباب القصف الصاروخي الذي أطلقته المقاومة الفلسطينية في غزة على المستوطنات الإسرائيلية.

وقالت السلامين، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، إن الفصائل الفلسطينية ترحب بما حدث في قطاع غزة، ردًا على الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة التي بدأت منذ بداية الشهر، والشهر الماضي، وهي انتهاكات المستوطنين في المقدس، وبلدة حوارة، ومخيم نور شمس ومخيم جنين.

وأوضحت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية أن المستوطنين عندما كانوا يدخلون تلك البلدات كانوا يقومون باعتقال وتخريب الممتلكات وترهيب الأطفال، وكانت الاعتقالات اليومية تزداد يومًا بعد يوم، حيث تجاوز عدد الفلسطينيين المعتقلين داخل معتقلات الاحتلال 6 آلاف معتقل بينهم كبار في السن، ومتوسطو العمر وفتيات.

وتابعت: "لا نعلم إن كان الحدث يؤثر على تصاريح العمال الفلسطينيين الذين يدخلون إلى الداخل المحتل ومستوطنات الضفة الغربية، وهل سيمنع من الدخول أم سيكون هناك تشديد لمنع أن يتكرر ما حدث في قطاع غزة؟".

القاهرة الإخبارية المنتج محمد العدل إسرائيل فلسطين مراسلي قناة القاهرة الإخبارية

مواد متعلقة

14 أكتوبر.. عرض مسلسل "ورق التوت" على شاشة CBC وwatch it

حنان مطاوع تتصدر بوستر مسلسل "صوت وصورة" الرسمى

حضور جماهيرى كبير فى حفل محمد رمضان بأسوان بمناسبة نصر أكتوبر

عبير صبري وجومانة مراد أبرز حضور حفل محمد رمضان في أسوان

بـ"نمبر وان".. محمد رمضان يبدأ مُشاركته في احتفالية نصر اكتوبر بأسوان

إهداء لأهالى أسوان.. بلاك تيما يختتم مشاركته فى احتفالية النصر بـ"شط النيل"

أسوان تستضيف احتفالية النصر بحضور "رمضان" و"بلاك تيما"

فى ذكرى النصر.. "بلاك تيما" يشعل حفل أسوان بأغنية نوبية

الأكثر قراءة

عاجل.. إسرائيل تعلن حصيلة أولية لضحايا "طوفان الأقصى"

الأزهر يحيى صمود الشعب الفلسطينى: كل احتلال إلى زوال إنْ آجلًا أم عاجلًا

"يوم الغفران 2".. كيف استنسخت حماس خطة الهجوم من حرب أكتوبر 1973؟

معركة الـ9 ساعات داخل مقر «فرقة غزة» فى الجيش الإسرائيلى.. ماذا حدث؟

عاجل.. الإعلام العبرى: اشتعال النيران بمقر شرطة الاحتلال فى سديروت واشتباكات عنيفة

إسرائيل: 100 قتيل وإصابة 800 فى عملية "طوفان الأقصى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

نحو تجديد العمل الثقافى فى العالم الإسلامى.. رؤية أردنية حققتها هيفاء النجار

د.أحمد الخميسى

ذكريات المدرسة فى يوم المعلم

وائل لطفي

فوق صفيح ساخن

ماجد حبته

نوبل للسلام.. تسييس جديد

علي سعدة

أبدًا لن تسقط مصر.. رغم محاولات تقزيمها

د. منى حلمى

يوم ذبول الوردة

د.كريمة الحفناوى

ائتلاف كرامة.. وحقوق النساء

أحمد الصغير

ردًا على حديث نواف التكرورى رئيس هيئة علماء فلسطين!

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل قائد لواء ناحال عوز فى اشتباكات مع الفلسطينيين

نتنياهو خلال مؤتمر صحفى: هذا يوم قاسٍ لنا جميعًا وحماس تريد قتلنا

معركة الـ9 ساعات داخل مقر «فرقة غزة» فى الجيش الإسرائيلى.. ماذا حدث؟