الخميس 31 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إعلان قائمة لجنة تحكيم مهرجان المسرح العربي.. أبرزها محمد العدل

مهرجان المسرح العربي
مهرجان المسرح العربي

أعلن محمد عصمت، مدير مهرجان المسرح العربي، عن لجنة تحكيم المهرجان في دورته الرابعة التي تحمل اسم الفنان ماجد الكدواني، والتي تضم تشكيلة مميزة من الشخصيات الفنية المتميزة والذين يتسمون بخبراتهم وإسهاماتهم المميزة في عالم المسرح والفن.

وقال عصمت في بيان اليوم، إن لجنة التحكيم هم: “الدكتور محمد العدل المنتج والسيناريست المصري، وحازم شبل مصمم الديكور والإضاءة، والملحن كريم عرفة، والدكتورة أميرة عبد الرحمن، والمخرج عادل حسان”.

وتابع: “يشارك في لجنة التحكيم الدكتور محمد العدل، المعروف بمسيرته الحافلة كمنتج وسيناريست مصري. والذي أسس شركة العدل جروب للإنتاج الفني بالاشتراك مع أشقائه، وقدم للمشاهدين أعمالاً مبدعة مما يُعكس تجربته الفريدة وإسهاماته المميزة في عالم السينما والتلفزيون”.

وأوضح مصمم الديكور والإضاءة حازم شبل، يشكل عنصراً أساسياً في اللجنة، حيث يُعد شبل مشهوراً بإبداعاته في مجال تصميم الديكور المسرحي، حيث نال جائزة الدولة التشجيعية في هذا المجال، وقد أبدع في تصميم الديكور للعديد من المسرحيات والأعمال المسرحية البارزة.

وأكد أن كريم عرفة كملحن موسيقى، يضيف لمسة فنية خاصة للجنة، والذي تميز بمشاركته في تلحين الأغاني والموسيقى للعديد من الأعمال الفنية تظهر موهبته وقدرته على إبراز العواطف والمشاعر من خلال الموسيقى.

ولفت إلى أن الدكتورة أميرة محمد عبد الرحمن، تجسد الجانب الإبداعي والإخراجي في اللجنة حيث شاركت بإعداد وإخراج العديد من العروض المسرحية وساهمت في تأهيل وتدريب الطلاب في المعهد العالي للفنون المسرحية. حصولها على درجة الماجستير ودكتوراه الفنون يعكسان مهارتها ومعرفتها العميقة بمجال الفن المسرحي.

وأشار إلى أن وجود المخرج البارع عادل حسان، يضفي تنوعاً وخبرة إخراجية للجنة، فقد حاز على بكالوريوس فنون مسرحية وعمل كمخرج بالمسرح القومي والبيت الفني للمسرح، إضافة إلى تجربته في الإخراج، قدم حسان مجموعة من المسرحيات التي تعكس رؤيته الإبداعية

مهرجان المسرح العربي
مهرجان المسرح العربي
مهرجان المسرح العربي
مهرجان المسرح العربي
مهرجان المسرح العربي
مهرجان المسرح العربي
مهرجان المسرح العربي
مهرجان المسرح العربي
مهرجان المسرح العربي
مهرجان المسرح العربي
مهرجان المسرح العربي ماجد الكدواني محمد العدل لجنة تحكيم المهرجان الإسكندرية

مواد متعلقة

مهرجان المسرح العربى أطلق جائزة باسمها.. وفاء عامر: "الفن رسالة وحياة"

مدير مهرجان المسرح العربى: 16 عرضًا فى دورة ماجد الكدوانى بالإسكندرية

الأكثر قراءة

دفاعًا عن شقيقته.. تفاصيل مقتل بائع فاكهة على يد عامل فى أوسيم

الحماية المدنية تسيطر على حريق بمحل مواد غذائية وسط الإسكندرية

السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى مدينة نصر

على المحكى.. على الحجار يبدأ حفله بـ"متمنعوش الصادقين"

الإسكندرية لتوزيع الكهرباء تنتهى من برنامج "الفنيين الجدد"

تقارير: محمد صلاح يصل السعودية غدا لإتمام التعاقد مع اتحاد جدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الرئيس الأكثر إنجازًا فى الملف الاقتصادى

مدحت بشاى

ولاية ثالثة لإطلاق المزيد من إشراقات المواطنة

د. محمد عفيفي

الدور المصرى فى السودان

ماجد حبته

مشروعات التنمية الزراعية

عبد الرحيم طايع

الذين يعيشون فى المقابر

أحمد الصغير

الرئيس الذى انتصر لبلاده ولم ينتصر لشخصه

وائل لطفي

العبقرى العادى!!

محمد العسيري

الحنين إلى دمشق

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة جنديين إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة فى الضفة

اقتحام مطار بن جوريون.. وإسرائيل: الحادث جنائى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال