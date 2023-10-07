"تعليم العاصمة" عن الوجبات المدرسية: صحة طلابنا خط أحمر

اجتمع أيمن موسي، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، صباح اليوم، مع فريق عمل التغذية المدرسية.

جاء ذلك بحضور، منيرة أسامة، مدير عام الشئون التنفيذية، وطاهر مصطفى، موجه عام التغذية، والعميد هشام عربية مسئول الوجبة المدرسية بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وأيمن فضل، مفوض التغذية من قبل شركة ساينو فودز التابعة للمشروع الخدمى لجهاز الخدمة الوطنية لتوريد الوجبات الغذائية بجميع أنواعها لمحافظة القاهرة.

واستهل الاجتماع بالترحيب الحضور، مشيرًا إلى أن الإجتماع يستهدف متابعة منظومة التغذية والإجراءات المتعلقة بحوكمة تنفيذها، وذلك لخلق جيل يتمتع بصحة جيدة.

وقام مدير المديرية، برصد الإيجابيات والتحديات فى الأسبوع الأول من العام الدراسي.

كما قام بالتأكيد على اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء استلام الوجبات وتسليمها للتلاميذ وذلك حرصا علي سلامة صحتهم.

وشدد موسي، بضرورة المتابعة اليومية للمدارس للإطمئنان على أن التغذية تم تسليمها وفق الإجراءات والقواعد المنظمة.

وأكد وكيل أول الوزارة، على أهمية فحص الوجبات المدرسية قبل توزيعها، موجهًا بفتح وجبة وتناولها للاطمئنان على سلامة مكوناتها قبل توزيعها على الطلاب.

عدم تخزين الوجبات بالمدارس

كما شدد على عدم تخزين الوجبات بالمدارس، وتوزيعها يوميًا لضمان المحافظة على توافر كافة عوامل الصحة والسلامة والأمان لأبنائنا الطلاب.

وأخيرًا أوصى "موسى" بتيسير أعمال المفوضين وفق المحددات القانونية، مع مراعاة المشاركة فى التغلب على التحديات وتذليل الصعوبات لضمان وسرعة وصول وجبة صحية لكل طالب من أبنائنا طلبة تعليم القاهرة.

من جانبه قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة تسعى لتوفير منظومة تعليمية متميزة؛ قائمة على ضمان الجودة، مشيرا إلى أن تطوير التعليم وعودة المدرسة لدورها الحقيقى وعودة الطلاب لها هو الدور الأساسي الذي تركز عليه الوزارة حاليا، والعمل على انتظام العملية التعليمية؛ لتحقيق عام دراسى منضبط.

ووجه الوزير بالعمل على تهيئة المُناخ المناسب، والجيد، والآمن، والصحي للطلاب أثناء العملية التعليمية؛ حتى يتمكنوا من أداء واجباتهم وضمان انتظام العملية التعليمية بمختلف المدارس.

ووجه الوزير عدة رسائل لطالبات المدرسة، مؤكدا أن الوزارة تتخذ جميع الإجراءات؛ من أجل مصلحة الطلاب، وطمأنهن بأنه لا تغيير فى قواعد امتحانات الثانوية العامة هذا العام، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على تطوير هذه المرحلة، عقب إجراء حوار مجتمعي موسع يضم كافة الأطراف للخروج بالآليات المناسبة.

كما أشار الوزير إلى تفعيل مجموعات الدعم المدرسي من أجل مساعدة الطلاب على التحصيل الدراسى، تتضمن أفضل المعلمين، كما وجه الوزير الطالبات بمشاهدة القنوات التعليمية، مؤكدا لهن أنها تضم أفضل وأمهر المعلمين، كما وجه بمشاهدة المنصات التعليمية.