الأحد 08 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

شكرى ووزيرة خارجية فرنسا يناقشان جهود وقف التصعيد بين الفلسطينيين وإسرائيل

اتصال هاتفي بين شكري
اتصال هاتفي بين شكري ونظيرته الفرنسية

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إنه في إطار المشاورات التي تجريها مصر مع الأطراف الدولية المؤثرة لتنسيق الجهود من أجل وقف التصعيد الجاري بين الفلسطينيين والإسرائيليين، أجرى سامح شكري، وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، اليوم السبت، مع كاترين كولونا، وزيرة خارجية فرنسا.

وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الاتصال تناول بشكل مستفيض أهمية التحرك على الصعيد الدولي لوقف التصعيد واحتواء الأزمة الراهنة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لاسيما في ظل عضوية مصر وفرنسا في مجموعة صيغة ميونيخ المعنية بدفع جهود السلام. 

وأكد شكري لنظيرته الفرنسية على الخطورة البالغة للأزمة الحالية، وتداعياتها الإنسانية والأمنية التي يمكن أن تخرج عن إطار السيطرة، ومن ثم أهمية ممارسة الأطراف لأقصى درجات ضبط النفس وانتهاج مسار التهدئة.

واتفق وزيرا خارجية مصر وفرنسا على استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين على كل المستويات خلال الأيام المقبلة، والعمل من أجل احتواء الموقف المتأزم في أسرع وقت ممكن.

مصر وقف التصعيد فرنسا وزير الخارجية سامح شكري التصعيد في غزة

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