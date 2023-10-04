الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن من القليوبية: كمل ياريس مسيرتك واحنا معاك ( فيديو)

مواطن يدعم الرئيس
مواطن يدعم الرئيس

على مدار سنوات من ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهدت الدولة المصرية طفرة كبيرة في مختلف المجالات من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية في مختلف القطاعات، لمسها المواطن على مدار كل تلك السنوات، وعبروا عن ثقتهم في الرئيس السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وخلال الأيام القليلة الماضية، لاقت قرارات الرئيس السيسي ترحابًا كبيرًا من قبل المصريين جعلتهم يطالبون بترشحه خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة

"الدستور" التقى عددًا من المواطنين لمعرفة آرائهم حول الإنجازات التي تحققت في الدولة المصرية على مدار سنوات.

 

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قال أحد المواطنين، إنه يدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة نظرا لما حققه من انجازات ومشروعات قومية ضخمة ساعدت في النهوض اقتصاديا للدولة المصرية.

وأكد على أن أهم ما تم تنفيذه خلال السنوات القليلة الماضية هي مبادرة حياة كريمة والتي نهضت بالريف المصري والقرى النائية في مختلف محافظات مصر ووفرت لهم حياة كريمة حقيقة.

تابع إنه بجانب مبادرة حياة كريمة الرئاسية، مشروعات الطرق والكباري والأنفاق التي تطورت في وقت قصير للغاية وغيرت من شكل الشوارع في كافة أنحاء مصر سواء الأحياء الراقية أو الشعبية.

واختتم حديثه قائلا:" الرئيس السيسي عمل لينا كل حاجة من مشروعات طرق لمشروعات صرف صحي وغيره مش فاضل علينا غير أننا نشتغل عشان منلاقيش بطالة الرئيس عمل اللي عليه فاضل أحنا نعمل اللي علينا".

 

 

الأوراق المطلوبة للترشح للانتخابات الرئاسية 2024

ينص قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية على أنه يجب أن يرفق بطلب الترشح للانتخابات الرئاسية عند تقديمه المستندات، وهي النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طالب الترشح، وصورة من بطاقة تحقيق الشخصية (الرقم القومي)،  وشهادة ميلاد طالب الترشح أو مستخرج رسمي منها، وصورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه، وإقرار طالب الترشح بأنه مصري من أبوين مصريين، وبأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، وشهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقًا للقانون، وإقرار الذمة المالية المنصوص عليه في القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥ في شان الكسب غير المشروع وتعديلاته، والتقرير الطبي الصادر من الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بنتيجة الكشف الطبي على المترشح.

 

بالإضافة إلى  إقرار بأنه يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية، وإقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة (ولو كان قد رد إليه اعتباره)، وإيصال يفيد سداد مبلغ عشرون ألف جنيه بخزانة الهيئة الوطنية للانتخابات بصفة تأمين، وبيان المحل المختار الذي يُخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال الهيئة، وصورة شخصية حديثة لطالب الترشح.

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