ليفاندوفسكى يقود الهجوم.. تشكيل برشلونة أمام بورتو فى دورى الأبطال

كشف تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة الإسباني، عن تشكيل فريقه لمواجهة بورتو البرتغالي، في الجولة الثانية من المجموعة الثامنة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2023-2024.

موعد مباراة برشلونة وبورتو في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة برشلونة وبورتو في دوري أبطال أوروبا، فتُقام في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب إستاديو دو دراجاو معقل الفريق البرتغالي.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 2 HD.

تشكيل برشلونة أمام بورتو في دوري أبطال أوروبا

أما عن تشكيل برشلونة أمام بورتو في دوري أبطال أوروبا، فشهد قيادة البولندي روبرت ليفاندوفسكي لخط الهجوم رفقة لامين يامال وجواو فيليكس.

وجاء تشكيل برشلونة أمام بورتو في دوري أبطال أوروبا كالآتي:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: جواو كانسيلو - جوليس كوندي - رونالد أراوخو - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: أوريول روميو - بابلو جافي - إلكاي جوندوجان

خط الهجوم: لامين يامال - جواو فيليكس - روبرت ليفاندوفسكي

يُذكر أن برشلونة قد استهل مشواره في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، بفوز كاسح على ضيفه رويال أنتويرب البلجيكي بخمسة أهداف دون مقابل.

أما بورتو، ففاز خارج الديار على مضيفه شاختار دونتسيك بثلاثة أهداف مقابل هدف.