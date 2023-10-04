الأربعاء 04 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ليفاندوفسكى يقود الهجوم.. تشكيل برشلونة أمام بورتو فى دورى الأبطال

برشلونة
برشلونة

كشف تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة الإسباني، عن تشكيل فريقه لمواجهة بورتو البرتغالي، في الجولة الثانية من المجموعة الثامنة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2023-2024.

موعد مباراة برشلونة وبورتو في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة برشلونة وبورتو في دوري أبطال أوروبا، فتُقام في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب إستاديو دو دراجاو معقل الفريق البرتغالي.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 2 HD.

txt

عودة برناردو.. تشكيل مان سيتي أمام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

txt

جافي يكشف كواليس اتفاقه مع تشافي بشأن عدد أهدافه في برشلونة

تشكيل برشلونة أمام بورتو في دوري أبطال أوروبا

أما عن تشكيل برشلونة أمام بورتو في دوري أبطال أوروبا، فشهد قيادة البولندي روبرت ليفاندوفسكي لخط الهجوم رفقة لامين يامال وجواو فيليكس.

وجاء تشكيل برشلونة أمام بورتو في دوري أبطال أوروبا كالآتي:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: جواو كانسيلو - جوليس كوندي - رونالد أراوخو - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: أوريول روميو - بابلو جافي - إلكاي جوندوجان

خط الهجوم: لامين يامال - جواو فيليكس - روبرت ليفاندوفسكي

يُذكر أن برشلونة قد استهل مشواره في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، بفوز كاسح على ضيفه رويال أنتويرب البلجيكي بخمسة أهداف دون مقابل.

أما بورتو، ففاز خارج الديار على مضيفه شاختار دونتسيك بثلاثة أهداف مقابل هدف.

تشكيل برشلونة بورتو دوري ابطال اوروبا برشلونة روبرت ليفاندوفسكي

الأكثر قراءة

عاجل| موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر.. ومميزات تطبيقه الاقتصادية

عاجل| موديست فى الهجوم.. تشكيل الأهلى أمام إنبى فى كأس مصر

عاجل| زيادة علاوة غلاء المعيشة.. قرار جديد من "قوى عاملة النواب" بشأن الحماية الاجتماعية

مصرع وإصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم بالجيزة

عاجل| الرئيس السيسى يحرر توكيلًا للمستشار محمود فوزى ليتولى حملته الانتخابية

قيادى بحركة فتح لـ"الدستور": انتصار أكتوبر أنهى مشروع إسرائيل الكبرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

ولما كان يوم الاحتفال باليوبيل الذهبي على حرب أكتوبر المجيدة

عبد الرحيم طايع

العناصر الخاملة في الثقافة

أحمد سراج

الأستاذ الفارس.. والفارس المعلم

أحمد الصغير

تاريخ القوات المسلحة المصرية فى 5 آلاف عام! (1)

مدحت بشاى

خطايا السنة الإخوانية السوداء

مؤمن المحمدي

الكباب

أحمد بهاء الدين شعبان

(إسرائيل) مُنحنى العنف وآليات التفكيك (2)

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (5)

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

الأوقاف الفلسطينية: أكثر من 300 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى

الحرب والإيمان.. كتاب جديد فى إسرائيل عن حرب أكتوبر: المعارك الصعبة والأسر

الأمم المتحدة: إسرائيل هجّرت 13 أسرة تضم 44 طفلًا من جنوب الخليل