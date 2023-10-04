الأربعاء 04 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الجمعة.. الاحتفال بتركيب مصيدة قلب المفاعل الأول بالضبعة

مصيدة قلب المفاعل
مصيدة قلب المفاعل

تحتفل هيئة المحطات النووية الجمعة المقبل، بتركيب مصيدة قلب المفاعل الأول بمحطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء وذلك تزامنًا مع احتفالات نصر أكتوبر المجيد.

يحضر الاحتفالية د. محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء وقيادات هيئة المحطات النووية مع حضور  وفد روسي من شركة روساتوم الروسية.

وقال الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية، إن مصر تسعى لتوطين الصناعات النووية، وهذا أحد أهم الأهداف الاستراتيجية للبرنامج النووي لنقل وتوطين التكنولوجيا وزيادة نسبة المشاركة المحلية.

أضاف الوكيل، لـ"الدستور"، أن التوطين وتطوير الصناعة المصرية من أولويات المشروع النووي المصري، من خلال برنامج طويل المدى لإنشاء المحطات النووية تتصاعد فيه نسب التصنيع المحلي في كل وحدة جديدة طبقًا لخطة واضحة وملتزم بها، مما سيُحدث نقلة ضخمة في جودة الصناعة المصرية وإمكاناتها ويزيد من قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية بسبب المعايير الصارمة للجودة التي تتطلبها صناعة المكونات النووية، والتي ستنتقل بالضرورة إلى صناعة المكونات غير النووية التي تنتجها نفس المصانع، وتتصاعد نسب المشاركة المحلية للمشروع بدءًا من الوحدة الأولى بنسبة لا تقل عن 20% وصولًا للوحدة الرابعة بنسبة لا تقل عن 35%، مما سينعكس على الاقتصاد المصري وتطوير الصناعة.

أشار إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي أدركت منذ أوائل الخمسينيات من القرن الماضي أهمية استخدام الطاقة النووية في توليد الكهرباء، ونحن الآن بصدد تحقيق الحلم النووى والبرنامج النووي المصري، وهو برنامج طموح لإنشاء محطات للقوى النووية، ولن يقتصر على محطة الضبعة فقط، وقد تم إجراء مسح شامل للمواقع المرشحة داخل الجمهورية وذلك لدراستها وفقًا للمتطلبات والمعايير النووية المصرية، وتحديد مناسبتها لإقامة المحطات النووية، وعمر المفاعلات المصرية 60 عامًا، يمكن مده إلى 80 عامًا، ويتم عمل تطوير ورفع كفاءة لها بعد وصولها إلى تلك المرحلة لتمديد العمر التشغيلى.

هيئة المحطات النووية محطة الضبعة محطة الضبعة النووية المحطات النووية الكهرباء نصر أكتوبر المجيد

مواد متعلقة

رئيس هيئة المحطات النووية: لدينا برنامج طموح لن يقتصر على "الضبعة"

الأكثر قراءة

عاجل| موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر.. ومميزات تطبيقه الاقتصادية

عاجل| موديست فى الهجوم.. تشكيل الأهلى أمام إنبى فى كأس مصر

عاجل| زيادة علاوة غلاء المعيشة.. قرار جديد من "قوى عاملة النواب" بشأن الحماية الاجتماعية

مصرع وإصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم بالجيزة

عاجل| الرئيس السيسى يحرر توكيلًا للمستشار محمود فوزى ليتولى حملته الانتخابية

قيادى بحركة فتح لـ"الدستور": انتصار أكتوبر أنهى مشروع إسرائيل الكبرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

ولما كان يوم الاحتفال باليوبيل الذهبي على حرب أكتوبر المجيدة

عبد الرحيم طايع

العناصر الخاملة في الثقافة

أحمد سراج

الأستاذ الفارس.. والفارس المعلم

أحمد الصغير

تاريخ القوات المسلحة المصرية فى 5 آلاف عام! (1)

مدحت بشاى

خطايا السنة الإخوانية السوداء

مؤمن المحمدي

الكباب

أحمد بهاء الدين شعبان

(إسرائيل) مُنحنى العنف وآليات التفكيك (2)

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (5)

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

الأوقاف الفلسطينية: أكثر من 300 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى

الحرب والإيمان.. كتاب جديد فى إسرائيل عن حرب أكتوبر: المعارك الصعبة والأسر

الأمم المتحدة: إسرائيل هجّرت 13 أسرة تضم 44 طفلًا من جنوب الخليل