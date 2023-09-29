الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وفد الهيئات النووية يلتقي قسم تطوير البنية التحتية بالوكالة الدولية للطاقة الذرية

خلال اللقاء
خلال اللقاء

التقى وفد الهيئات النووية مساء اليوم الجمعة مع قسم تطوير البنية التحتية النووية بالوكالة الدولية للطاقة الذرية على هامش المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المقام في فيينا بالنمسا ضمن فعاليات اليوم الخامس.

وذكر بيان مشترك بين جميع الهيئات النووية وصادر عن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أنه في إطار مشاركة الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لليوم الخامس بالدورة السابعة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي يعقد خلال الفترة من 25-29 سبتمبر 2023 الجاري، عقد اللقاء بمشاركة الدكتور حامد ميرة رئيس هيئة المواد النووية، والدكتور سامي شعبان رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والدكتور على عبد الفتاح - الوكيل الدائم لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لقاءً ثنائيًا مع قسم تطوير البنية التحتية النووية بالوكالة.

وقد حضر ممثلي الوكالة برئاسة ليليا دونليتس رئيس قسم تطوير البنية التحتية النووية، ومن قسم تطوير البنية التحتية النووية كلا من مهمت سيهان، وإيريك ماثيت كبيري مهندسي البنية التحتية النووية بالقسم.

حيث تم خلال اللقاء تحديث المعلومات عن مشروع المحطة النووية بالضبعة وتم التأكيد على موعد اجتماع خطة العمل المتكاملة (IWP) ليكون في أبريل من العام القادم.

جدير بالذكر أنه تمت المناقشة حول اجتماع مجموعة العمل الفنية المعنية بالبنية التحتية للطاقة النووية (TWG-NPI)" الذي سيعقد في أكتوبر القادم بمشاركة  الدكتور أمجد الوكيل – رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

كما طلب ممثلو الوكالة من هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء استضافة فعالية إقليمية عن البنية التحتية النووية مع عمل زيارة لموقع المحطة النووية بالضبعة لإفادة الدول النووية الأكثر حداثة والوافدة في المجال النووي وهو ما رحبت به الهيئة بصفة مبدئية.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية المحطات النووية محطة الضبعة النووية ​الطاقة النووية​

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