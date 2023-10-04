الأربعاء 04 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الحر ماحدش يقدر يحتله".. أنغام تبدع فى الغناء أمام الرئيس السيسى

أنغام
أنغام

شاركت الفنانة أنغام في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد، بحضور  الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقادة حرب أكتوبر، وقادة القوات المسلحة وكبار المسئولين.

أنغام تتألق بأغنية عن نصر أكتوبر

وتألقت أنغام خلال الندوة بأغنية عن نصر أكتوبر، جاء في كلماتها: "دا سنين وعدوها نفسه يفك شفرتها.. وأهو جيل ورا جيل اتعلم منها معافرتها.. وملخص موضوعنا دا كله الحر ماحدش يقدر يحتله".

شاركها خلال الغناء فرقة راقصة من الشباب والفتيات.

أنغام الرئيس عبدالفتاح السيسي ماحدش يقدر يحتله الحر نصر أكتوبر

مواد متعلقة

طه دسوقى: شرف كبير الوقوف امام الرئيس السيسى فى احتفالات أكتوبر

"تاريخ جديد" أكرم حسنى يقدم أغنية عن حرب أكتوبر أمام الرئيس السيسى

الرئيس السيسى: المصريون لا يقبلون بالهزيمة.. ومصر لم تنتصر فقط فى حرب أكتوبر بل قفزت

أحمد الطاهرى يوضح رسائل الرئيس السيسى خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

الرئيس السيسى يوجه بمزيد من الأعمال الوثائقية لرفع الوعى عن انتصارات أكتوبر

50 سنة نصرًا.. الرئيس السيسى يشهد فيلم "الوعى والإيمان"

الرئيس السيسى يلتقط صورة تذكارية مع رموز حرب أكتوبر

الأكثر قراءة

عاجل| موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر.. ومميزات تطبيقه الاقتصادية

عاجل| زيادة علاوة غلاء المعيشة.. قرار جديد من "قوى عاملة النواب" بشأن الحماية الاجتماعية

عاجل| موديست فى الهجوم.. تشكيل الأهلى أمام إنبى فى كأس مصر

السيطرة على حريق مطعم بمنطقة المعادى

سبقت العالم بخارطة طريق.. تفاصيل مخطط السيسي لحماية مصر من الكوارث المناخية

نشوب حريق هائل داخل مشتل على كورنيش المعادى (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

ولما كان يوم الاحتفال باليوبيل الذهبي على حرب أكتوبر المجيدة

عبد الرحيم طايع

العناصر الخاملة في الثقافة

أحمد سراج

الأستاذ الفارس.. والفارس المعلم

أحمد الصغير

تاريخ القوات المسلحة المصرية فى 5 آلاف عام! (1)

مدحت بشاى

خطايا السنة الإخوانية السوداء

مؤمن المحمدي

الكباب

أحمد بهاء الدين شعبان

(إسرائيل) مُنحنى العنف وآليات التفكيك (2)

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (5)

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

الأوقاف الفلسطينية: أكثر من 300 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى

الحرب والإيمان.. كتاب جديد فى إسرائيل عن حرب أكتوبر: المعارك الصعبة والأسر

الأمم المتحدة: إسرائيل هجّرت 13 أسرة تضم 44 طفلًا من جنوب الخليل