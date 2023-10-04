"الحر ماحدش يقدر يحتله".. أنغام تبدع فى الغناء أمام الرئيس السيسى

شاركت الفنانة أنغام في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقادة حرب أكتوبر، وقادة القوات المسلحة وكبار المسئولين.

أنغام تتألق بأغنية عن نصر أكتوبر

وتألقت أنغام خلال الندوة بأغنية عن نصر أكتوبر، جاء في كلماتها: "دا سنين وعدوها نفسه يفك شفرتها.. وأهو جيل ورا جيل اتعلم منها معافرتها.. وملخص موضوعنا دا كله الحر ماحدش يقدر يحتله".

شاركها خلال الغناء فرقة راقصة من الشباب والفتيات.