الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل الشباب والرياضة بالسويس يكرم أبطال ألعاب القوى (صور)

تكريم أبطال ألعاب
تكريم أبطال ألعاب القوى في السويس

كرم عادل الشيمي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة السويس، أبطال السويس في ألعاب القوى، لتميزهم في بطولة الجمهورية تحت ١٤ سنة أبطال المركز القومى للموهبة والبطل الأولمبي.  

الأبطال المكرمون 

والتقى الشيمي كلا من: راما بخيت ابرهيم الحاصلة مركز اول وثب طويل، وخالد ايمن ابو شوشه ، ويامن احمد علي و سمية محمد احمد لتميزهم في بطولة الجمهورية تحت ١٤ سنة أبطال المركز القومى للموهبة والبطل الأولمبي

ووجه مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالسويس خالص الشكر للمدرب الكابتن احمد صابر مدرب المشروع، في حضور سماح مهدي وكيل المديرية للرياضة ومحمود حنفي مدير إدارة الرياضة، وهالة سعد - مدير المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي. 

يأتي ذلك في إطار حرص الشيمي على دعم الرياضة والرياضيين في السويس، إيمانا منه بأن الرياضة تعزز من الولاء والانتماء، وأنها أحد الآليات التي تبني الشخصية المصرية، مما يساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر ٢٠٣٠ تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة توجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس. 

تكريم أبطال ألعاب القوى في السويس

تكريم أبطال ألعاب القوى في السويس
تكريم أبطال ألعاب القوى في السويس
تكريم أبطال ألعاب القوى في السويس
تكريم أبطال ألعاب القوى في السويس
تكريم أبطال ألعاب القوى في السويس
تكريم أبطال ألعاب القوى في السويس
تكريم أبطال ألعاب القوى في السويس
تكريم أبطال ألعاب القوى في السويس
تكريم أبطال ألعاب القوى في السويس
تكريم أبطال ألعاب القوى في السويس
تكريم أبطال ألعاب القوى في السويس
تكريم أبطال ألعاب القوى في السويس
تكريم أبطال ألعاب القوى في السويس
تكريم أبطال ألعاب القوى في السويس
تكريم أبطال ألعاب القوى في السويس
تكريم أبطال ألعاب القوى في السويس
تكريم أبطال ألعاب القوى في السويس
تكريم أبطال ألعاب القوى في السويس
تكريم أبطال ألعاب القوى في السويس
تكريم أبطال ألعاب القوى في السويس
تكريم أبطال ألعاب القوى في السويس
تكريم أبطال ألعاب القوى في السويس
تكريم أبطال ألعاب القوى في السويس
تكريم أبطال ألعاب القوى في السويس
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