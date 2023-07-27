الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

50 لاعب يخوضون اختبارات البطل الأوليمبي في السويس

جانب من الاختبارات
جانب من الاختبارات

خاض 50 لاعب تايكوندو اختبارات الانتقاء الرياضي للمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بمحافظة السويس، وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة بالسويس عادل الشيمي أن إدارة التنمية الرياضية نظمت اختبارات الانتقاء الرياضي في لعبة « التايكوندو » للمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي.

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وأضاف «الشيمي» أن الاختبارات أقيمت بمركز شباب أبناء السويس بالتعاون مع الإدارة المركزية للأداء الرياضي في اطار إهتمام وزارة الشباب والرياضة،  بالنشء والشباب واكتشاف المواهب فى مختلف الألعاب الرياضية.

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وحرص مدير الشباب والرياضة بمحافظة السويس على حضور الاختبارات وتشجيع المشاركين مؤكدا علي حرص وزارة الشباب والرياضة على تنفيذ المشروع القومي للبطل الأوليمبي والموهبة  بالسويس وعلى مستوى جميع محافظات الجمهورية لإعداد أبطال أوليمبيين.

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حضرالإختبارات لجنة من وزارة الشباب والرياضة على رأسها دكتور جون محفوظ مدير الإدارة و محمد خليل حسن الإدارة المختصة ، أشرف نصر إدارة نظم المعلومات، الدكتور أحمد زهران خبير فني تايكوندو، الدكتور اسماعيل مهران المدير الفني للتايكوندو، والدكتورة رندا المعد النفسي، سماح مهدي وكيل المديرية للرياضة، والكابتن هالة سعد مدير المشروع وأعضاء لجنة المديرية للانتقاء الرياضي، سامي البحيري رئيس مجلس الإدارة.

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وأشار الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في تصريحات صحفية ان عمليات الانتقاء للاعبين سوف تخضع للاختبارات العلمية مؤكدا على تحقيق المشروع لنجاحات كبيرة، حيث قدم المشروع لاعبين حصلوا مع المنتخبات المصرية على بطولات عالم كما قدم المشروع أبطال على المستوي القاري.

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مصر السويس اختبارات التايكوندو الرياضة البطل الأوليمبي

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