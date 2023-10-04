دعوة للتكاتف الشعبي.. مواطنون: "الرئيس السيسي قدم لمصر الكثير" (فيديو)

قال أحد المواطنين إنه حان الوقت لرد الجميل للرئيس عبدالفتاح السيسي، ودعمه من أجل استكمال مسيرة البناء التي بدأها قبل سنوات.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الرئيس السيسي أخرج مصر من نفق الإرهاب الذي ضيع العديد من البلدان العربية.

وواصل، أنه في ظل معركة البقاء التي قادها الرئيس السيسي، كانت هناك مساعي آخرى تنموية هدفها وضع البلاد على مسار البناء والتطوير، وهو ما تحقق من خلال إطلاق الكثير من المشروعات القومية التي تحولت من حلم إلى واقع في وقت قصير، وأكد:"الرئيس السيسي قدم لمصر الكثير".