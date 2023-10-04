الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أبوالغيط: الرئيس السادات كان يريد معركة تنهى حالة "اللا سلم واللا حرب"

أبوالغيط
أبوالغيط

قال السفير أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدولة العربية، إن كيسنجر التقى بمستشار الأمن القومي المصري محمد حافظ إسماعيل.

وأضافت خلال تقديم الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه من الواضح أنه لم يكن هناك تفاهم بين الاثنين، وعندما عرض الأمر على الرئيس السادات، وتم التوصل إلى النتيجة المؤكدة، أنه لا بد من عمل عسكري كبير يهد الموقف الحالي "لا سلم ولا حرب".

وأشار إلى أن الرئيس السادات عقد اجتماعًا في 30 سبتمبر 1973 قبل الحرب بـ6 أيام، واستقر الأمر على القيام بالعمل العسكري، ويستمر وينتهي العمل بتحقيق الهدف المصري والذي كان في وقتها.

وأوضح أن الهدف المصري كان في البداية محدودًا، وهو الحصول على شريحة من الأرض وضرب الجانب الإسرائيلي وتدمير خط بارليف وصد الهجمات المضادة، والدخول في عملية مفاوضات تؤدي إلى الوصول إلى خط الحدود مع فلسطين طبقًا لـ1906.

أحمد أبوالغيط 50 عاما علي نصر أكتوبر الرئيس عبدالفتاح السيسي

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