الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

رئيس النيابة الإدارية يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة احتفالات أكتوبر

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

يتقدم المستشار حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن كافة مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية بأسمى آيات التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية، ولرجال القوات المسلحة المصرية البواسل ولشعب مصر العظيم؛ بمناسبة حلول الذكرى الخمسون لنصر السادس من أكتوبر.

وأكد "عباس" على أن هذا اليوم العظيم الذي تحل ذكراه العطرة اليوم، سَطَرَ فيه أبطال القوات المسلحة المصرية بأحرف من نور، معجزة بكافة مقاييس العلوم العسكرية، وبذلوا دمائهم الذكية في سبيل الوطن لتجسد ملحمة كبرى تربعت على عرش صفحات التاريخ المكللة بالفخر والعزة، وشكلت علامة فارقة في تاريخ الوطن، كانت وستبقى دليلًا دامغًا على صلابة معدن شعبنا العظيم ومضاء عزيمته.

داعين المولى عز وجل أن يحفظ شعب مصر وقيادته، وأن يُنعِم على وطننا الغالي بالأمن والسلام.

المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الادارية مستشاري أعضاء النيابة الإدارية رئيس الجمهورية

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