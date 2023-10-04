الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

محمد رمضان يروج لحفله بأسوان على طريقته الخاصة (فيديو)

بوستر حفل محمد رمضان
بوستر حفل محمد رمضان

روج النجم محمد رمضان، لحفله المقرر إقامته بعد غدٍ الجمعة الموافق 6 أكتوبر، بمحافظة أسوان، بمناسبة الذكرى الـ50 لاحتفالات انتصارات أكتوبر المجيدة.

محمد رمضان يسافر أسوان لتجهيز حفل انتصارات أكتوبر

ونشر محمد رمضان، فيديو له خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلق قائلًا: "صحيت من النوم لقيت باقي يومين على حفلة أسوان.. قلت أغير هدومي وأروح على هناك عشان أعمل بروفات الحفل"، مضيفًا: "بالمناسبة دي أحب أقول أسوان أسوان أسوان أنا جايلك زي الرهوان.. أسوان أسوان أسوان جايلك محمد رمضان.. إن شاء الله تكون أقوى حفلة.. ثقة في الله نجاح".

ويجهز رمضان لبرنامج فني مميز، لتقديمه لجمهوره خلال الحفل، إذ يقدم مجموعة كبيرة من أغنياته الشهيرة التي يتفاعل معها الجمهور منها "مافيا، خمسة خمسة، نمبر وان، تطبطب" وغيرها.

ومن جهة أخرى يجهز محمد رمضان، لأحدث أعماله السينمائية "أسد أسود" من تأليف خالد وشيرين دياب، إخراج محمد دياب، والمقرر البدء في تصويره الفترة المقبلة عقب الانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة، خاصة أن المخرج يقوم حاليًا بمعاينة أماكن التصوير وترشيح باقي النجوم الفنانين المقرر مشاركتهم فى الفيلم الجديد.

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