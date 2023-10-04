خلال 18 عامًا: 179 مليون سائح يزورون "أم الدنيا" (إنفوجراف)

شهدت مصر تزايدًا فى الحركة السياحية الوافدة إليها من مختلف دول العالم خلال الـ18 عامًا الأخيرة، لتصل إلى أعلى مستوياتها بنهاية العام الجارى والمتوقع له أن يختتم بـ 15 مليون سائح.

ويأتى 2020 أقل الأعوام من حيث الاعداد السياحية ليسجل 3 ملايين سائح؛ لتزامنه مع جائحة كورونا وما خلفتها من تداعيات أثرت سلبًا على حركة السياحة العالمية وليست الوافدة إلى المقاصد المصرية فقط.

◘ وتستعرض “الدستور” الأعداد السياحية التى قدمت إلى مصر خلال الـ18 عامًا الأخيرة:

وصلت الأعداد السياحية الوافدة الى مصر خلال عام 2006 الى 9.1 مليون سائح

وصلت الاعداد السياحية الوافدة الى مصر خلال عام 2007 الى 11.1 مليون سائح

وصلت الاعداد السياحية الوافدة الى مصر خلال عام 2008 الى 12.8 مليون سائح

وصلت الاعداد السياحية الوافدة الى مصر خلال عام 2009 الى 12.5 مليون سائح

وصلت الاعداد السياحية الوافدة الى مصر خلال عام 2010 الى 14.7 مليون سائح

وصلت الاعداد السياحية الوافدة الى مصر خلال عام 2011 الى 9.8 مليون سائح

وصلت الاعداد السياحية الوافدة الى مصر عام 2012 الى 11.5 مليون سائح

وصلت الاعداد السياحية الوافدة الى مصر عام 2013 الى 9.5 مليون سائح

وصلت الاعداد السياحية الوافدة الى مصر عام 2014 الى 9.9 مليون سائح

وصلت الاعداد السياحية الوافدة الى مصر عام 2015 الى 9.3 مليون سائح

وصلت الاعداد السياحية الوافدة الى مصر عام 2016 الى 5.4 مليون سائح

وصلت الاعداد السياحية الوافدة الى مصر عام 2017 الى 8.3 مليون سائح

وصلت الاعداد السياحية الوافدة الى مصر عام 2018 الى 11.3 مليون سائح

وصلت الاعداد السياحية الوافدة الى مصر عام 2019 الى 13 مليون سائح

وصلت الاعداد السياحية الوافدة الى مصر عام 2020 الى 3.7 مليون سائح

وصلت الاعداد السياحية الوافدة الى مصر عام 2021 الى 8 مليون سائح

وصلت الاعداد السياحية الوافدة الى مصر عام 2022 الى 11.7 مليون سائح

توقعات بوصول الاعداد السياحية الوافدة الى مصر عام 2023 الى 15 مليون سائح

2020 اقل السنوات وصولا الى الاعداد السياحية

2023 اعلى السنوات وصولا الى الاعداد السياحية