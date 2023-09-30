السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حكاية وطن: توقعات بالوصول إلى 18 مليون سائح بنهاية عام 2024

سياح
سياح

كشف المحور الاقتصادى لـ مؤتمر حكاية وطن الذي يأتي تحت شعار بين الرؤية والإنجاز المقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، أنه من المتوقع أن يصل عدد السائحين القادمين إلى مصر خلال عام 2024 نحو 18 مليون سائح.

120 مليون سائح فى الفترة من 2016 إلى 2025

كما يتوقع تقرير مؤتمر حكاية وطن الصادر عن المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية  أن يصل عدد السائحين الذين استقبلتهم مصر خلال عشر سنوات بداية من عام  2016 حتى عام  2025 الى نحو 120.5 مليون سائح، مقارنة بنحو 110.2 مليون سالح في فترات ما قبل الأزمات (2006 - 2015).

وأشار التقرير إلى أن القطاع السياحى المصرى يعمل وفقا  الاستراتيجية  الوطنية للتنمية السياحية والمستهدف منها  تحقيق معدل نمو سنوي يصل  بين 25 % الى 30 % وان تبلغ اعداد السائحين الوافدين الى مصر نحو  30 مليون سائح، وذلك بحلول عام  2028.

يشار إلى أن مصر قد استقبلت أكثر من 7 ملايين سائح خلال النصف الأول من العام الجاري وأنه من المتوقع أن يصل هذا العدد إلى 15 مليون بحلول نهاية العام، وقد أبرز الموقع العالمى  "Travel off Path" المتخصص في السياحة والسفر فعن اهم الاسباب التى ادت الى زيادة أعداد السائحين إلى مصر و تفوق المعدلات السياحية الوافدة.

ومن بين هذه الأسباب أن مصر قدمت مؤخرًا تأشيرة متعددة الدخول صالحة لمدة 5 سنوات الأمر الذى  يسهل على السائحين الزيارة أكثر من أي وقتٍ مضى، كما أنه يعد عامل جاذب لأولئك الذين يرغبون التعرف على البلد بصورة أكبر على حسب وصف الموقع.

كما ان يمكن للسائح  استخدام بطاقة الائتمان الخاصة به في مصر حيث أصبح استخدام بطاقات الائتمان في مصر  سواء للدفع في الفنادق والمطاعم وأماكن الجذب السياحي.

سائح مؤتمر حكاية وطن الرؤية والإنجاز السائحين الاستراتيجية الوطنية للتنمية السياحية القطاع السياحي

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