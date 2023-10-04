الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حاور أشهر زعماء العالم.. من هو الإعلامي الفرنسي جان بيار إلكاباش؟

جان بيار إلكاباش
جان بيار إلكاباش

ودعت فرنسا الصحفي المخضرم جان بيار إلكاباش عن عمر ناهز 86 عاما، بحسب ما أعلنت وسائل الإعلام الفرنسية مساء أمس الثلاثاء.

جان بيار إلكاباش، هو أحد أبرز وجوه الإعلام الفرنسي، اشتهر بمقابلاته الكثيرة التي أجراها خلال مسيرته المهنية الطويلة.

"الدستور" يستعرض في السطور التالية، أبرز المعلومات عن جان بيار إلكاباش..

- أعلنت قناة "كانال +" وإذاعة "أوروب 1" وفاة نجمهما السابق مساء الثلاثاء، بعد وقت قصير من نشر مجلة "باري ماتش" الأسبوعية الخبر.

- ولد إلكاباش عام 1937، وبدأ حياته المهنية كمراسل لإذاعة وتلفزيون فرنسا في مدينة وهران الجزائرية التي ولد فيها، قبل أن يُنقل إلى باريس عام 1961.

- عرف “إلكاباش” بتحليلاته وتعليقاته التي واكبت السياسة الفرنسية على مدى 60 عاما.

- تولى إدارة عدد من المحطات الإذاعية والتلفزيونية.

- ضمت لائحة المقابلات التي أجراها إلكاباش الذي كان من أبرز أركان المشهد الإعلامي الفرنسي، شخصيات عالمية تاريخية بارزة.

- حاور “إلكاباش” زعماء كبار منهم ياسر عرفات وميخائيل غورباتشوف وفيديل كاسترو وبيل كلينتون وجورج بوش، وفلاديمير بوتين.

- أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء بالإعلامي الراحل.

- بعد سنوات على الشاشة الصغيرة، انضم إلى قناة "أوروب 1" في مطلع الثمانينات. 

- بعد فوز الاشتراكي فرانسوا ميتران بالرئاسة عام 1981، أُبعد من القناة العامة "أنتين "2 بتهمة التعاطف مع الرئيس اليميني السابق فاليري جيسكار ديستان.

- تولى إلكاباش رئاسة محطتي "فرانس 2" وفرانس 3" العامتين، وشجع صعود مقدمين جدد. 

- مع الكشف عن عقود بقيمة مئات الملايين من الفرنكات مع المقدمين والمنتجين النجوم في "فرانس 2"، اضطر إلى الاستقالة عام 1996.

- من أبرز السياسيين الذي علقوا على وفاة إلكاباش، الرئيسان السابقان نيكولا ساركوزي وفرانسوا هولاند.

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