محاولات فى الأهلى لحل أزمة لحاق معلول بمباراة سيما التنزانى

محاولات مكثفة يجريها مسئولو الأهلي علي كافة المستويات لحل أزمة اللاعب التونسي علي معلول الذي يرتبط بمباراة ودية مع منتخب بلاده يوم ١٧أكتوبر الجاري أمام نظيره الياباني علي ملعبه ما يعني صعوبة لحاقه بمباراة سيمبا التنزاني المقرر لها ٢٠ من نفس الشهر بسبب ظروف الطيران.

وكشف مصدر مسئول أن الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر المدير الفني طالب من إدارة الكرة إجراء اتصالات مع جلال القادري المدير الفني للمنتخب التونسي من أجل إعفاء معلول من تلك المباراة علي اعتبار أنها غير مؤثرة لنسورقرطاج خاصة وأن ذلك يعد حلا حاسما لتواجد معلول بصحبة الفريق في المباراة الافتتاحية للدوري الإفريقي أمام سيمبا التنزاني.

وأضاف المصدر أن تحركات إدارة الأهلي لخوفها من حالة الإرهاق التي سيعاني منها معلول خاصة أن رحلة الطيران قد تستغرق ما يقرب من ٢٠ ساعة علي أدني تقدير من اليابان إلي تنزانيا فضلا عن عدم وجود خطوط طيران مباشر من اليابان إلي تنزانيا .

11 لاعباً خارج حسابات كولر أمام إنبي

استبعد السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي 11 لاعباً من قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة إنبي مساء اليوم الأربعاء، في نصف نهائي كأس مصر في سهرة تنطلق في التاسعة مساءاً باستاد القاهرة الدولي.

وجاء أسباب الاستبعاد ما بين الإصابة أو لعدم اكتمال الشفاء أو لأسباب فنية، وهم :خالد عبد الفتاح، محمود متولي، رامي ربيعة، صلاح محسن، رضا سليم، حمزة علاء، عمرو السولية، كريم نيدفيد، كريم فؤاد، معتز محمد ومحمد زعلوك.

قائمة الأهلي أمام إنبي

حراسة المرمى : محمد الشناوي ومصطفي شوبير ومصطفي مخلوف.

الدفاع : محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وكريم الدبيس واكرم توفيق وعلي معلول.

الوسط: أحمد نبيل كوكا وحسين الشحات ومحمد الضاوي كريستو ومروان عطية وإمام عاشور وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة

خط الهجوم: بيرسي تاو وطاهر محمد طاهر وأحمد عبدالقادر وموديست وكهربا.

وكان الفريق الأول بالنادي الأهلي دخل معسكر مساء أمس الثلاثاء عقب المران الأخير علي ملعب مختار التتش قبل مواجهة إنبي في الكأس.