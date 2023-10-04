الأشموني: إعلان الرئيس السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة يستهدف ترسيخ قواعد الجمهورية الجديدة

قال النائب أسامة الأشموني، عضو مجلس النواب، إن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي الترشح لفترة رئاسية جديدة، يستهدف ترسيخ قواعد الجمهورية الجديدة من خلال استكمال مسيرة العمل الجاد والبناء المتواصل.

قرار الرئيس السيسي للترشح للانتخابات الرئاسية

وأوضح الأشموني، في تصريحات صحفية له، أن قرار الرئيس السيسي للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة جاء انتصار لدعم وحماية المواطن البسيط والفئات الأولى بالرعاية والتي عمل الرئيس عليها منذ اليوم الأول لولايته لإرساء دعائم الحماية الاجتماعية كركيزة رئيسية في مسيرته، بالإضافة إلى تجاوز التحديات والعقبات التى تواجه الوطن، ومواصلة الإنجازات التي تحققت على يديه، منذ تولى حكم البلاد في 2014.

تجديد للعهد بين الرئيس السيسي والشعب

وأكد عضو مجلس النواب، أن استحقاق 2024 بمثابة تجديد للعهد بين الرئيس السيسي والشعب المصري لاستكمال مسار البناء والتنمية لتكون المصلحة والهوية الوطنية للسير على الطريق الصحيح نحو المستقبل.

تعزيز مسار حقوق الإنسان

وأشار النائب زكي الأشموني، إلى أن القيادة السياسية حرصت على تعزيز مسار حقوق الإنسان لأنها جزء لا يتجزأ من عملية التنمية الشاملة التي تخطو إليها الدولة من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأشاد عضو مجلس النواب، بالحملة الانتخابية الرئيس السيسي برئاسة المستشار محمود فوزي، لافتًا إلى تعاون الحملة مع كافة الأحزاب والقوى السياسية وكافة الداعمين للرئيس في مختلف المجالات، للعمل على تحفيز الناخبين على المشاركة بكثافة، للتأكيد على جدية الشعب المصري في اختيار رئيسه

ودعا النائب أسامة الأشموني، كافة المواطنين داخل مصر وخارجها للنزول والمشاركة في عملية التصويت للانتخابات الرئاسية، للتأكيد على جدية الشعب المصري في اختيار رئيسه لاستكمال مسيرة البناء والتنمية التى تشمل أرجاء جميع المحافظات بالجمهورية.

وقد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن"، عن ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة تلبية لنداء الشعب المصري.

وقال الرئيس: “ونحن على أعتاب جمهوريتنا الجديدة.. التي تسعى لاستكمال مسيرة بقاء الدولة.. وإعادة بنائها على أسس الحداثة والديمقراطية.. فإننا نجدد العهد معا، على العمل من أجل استكمال أحلامنا، لمصرنا العزيزة.. وطننا الغالي المروي بدماء الشهداء وتضحيات كل المصريين..وطنا عظيما قويًا.. قائمًا على أسس العدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية، ودولة المؤسسات، التي تحقق لمواطنيها الحياة الكريمة.. ولأجل أحلامنا سنعمل معا على تحقيقها”.

وتابع الرئيس: "واليوم.. ونحن بصدد استحقاق انتخابى؛ لتولي مسئولية إدارة الدولة المصرية، فإنني كما تعاهدت معكم، منذ سنوات عشر مضت.. لا أبادر إلا باستدعاء المصريين.. الذين أدعوهم بدعوة صادقة، أن يجعلوا هذه الانتخابات بداية حقيقية، لحياة سياسية مفعمة بالحيوية.. تشهد تعددية وتنوعًا واختلافًا، دون تجاوز أو تجريح.

وكمواطن مصري، قبل أن أكون رئيسًا.. كانت سعادتي بالغة، بهذا التنوع في المرشحين.. الذين بادروا لتولى المسئولية.. لهم جميعًا مني كل التقدير والاحترام".