الأربعاء 04 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: تنمية سيناء "صناعيا وزراعيا ومجتمعيا" أصبحت حقيقة ملموسة

اللواء محمد صلاح
اللواء محمد صلاح ابو هميلة

تقدم اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، بخالص التهنئة إلى جميع قيادات وضباط وجنود القوات المسلحة البواسل، وجموع الشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ 50 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

txt

أبوالغيط يهنئ الشعب والقيادة السياسية بمناسبة 50 عامًا على انتصار أكتوبر

أوضح أبو هميلة، أن انتصارات أكتوبر ستطل محفورة في ذاكرة المصريين وسبظل يوما عظيما تحتفل به مصر والمصريين وعلامة بارزة في تاريخ القوات المسلحة البواسل الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم فداء لهذا الوطن الحبيب، ورفعوا راية الحق عالية خفاقا بعد قهر العدو الصهيوني في ملحمة بطولية سجلها التاريخ بحروف من نور في أنصع صفحاته، لرجال القوات المسلحة الذين أعادوا العزة والكرامة لمصر والأمة العربية أجمع، مشيرا إلى أن رجال القوات المسلحة وعلى مر التاريخ يقدمون أرواحهم ودمائهم ويقدمون التضحيات فداء للوطن وحفاظا على أمن مصر وأرضها وحدودها، ولازال الجيش المصري هو الحصن والسند القوي لمصر يحقق الأمن والأمان لمصر والمصريين.

txt

في اليوبيل الذهبي للملحمة.. كيف زعمت إسرائيل تحقيقها للنصر في حرب أكتوبر؟

وأشار أبو هميلة، إلى أنه بعد مرور50 عاما على نصر أكتوبر العظيم، فإن الدولة وضعت تنمية سيناء على رأس أولوياتها، فبعد تطهيرها من الإرهاب، فقد نجحت الدولة في تنمية سيناء اقتصاديا في كافة المجالات الصناعية والرراعية والعمرانية والمجتمعية والخدمية، موضحا أن الاحصائيات الرسمية تشير إلى أن الدولة أنفقت على تنمية سيناء أكثر من 700 ملير جنيه في العديد من المشروعات القومية العملاقة على مدى التسع سنوات الماضية، إضافة إلى إقامة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهو مشروع عملاق سينقل مصر نقلة اقتصادية كبرى لأنه من المشروعات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية ويزيد الدخل القومي، إضافة إلى قناة السويس الجديدة التي كانت لها تأثيرا إيجابيا واضحا في زيادة الدخل القومي من العملة الصعبة.

txt

هشام الحلبى يكشف دور القوات الجوية المصرية فى حرب أكتوبر (فيديو)

تابع أبو هميلة، أن الدولة أقامت العديد من المشروعات الصناعية الكبرى بسيناء منها مصنع أسمنت العريش ومجمع الاسمدة الفوسفاتية ومصنع الرخام والجيرانيت وغيرها، إضافة لتمويل عشرات الآلاف من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إضافة لمشروعات الاستزراع السمكي وتنفيذ ألاف الأحواض السمكية، وإنشاء 18 تجمعا زراعيا، إضافة إلى مشروع القطار الكهربائي السريع السخنة، العلمين، مطروح، والذى يربط مدن القناة بباقي محافظات الجمهورية، إضافة إلى إنشاء وتطوير ورفع كفاءة 8 موانئ بحرية، وتطوير 3 منافذ برية بطابا ورفح والعوجة، أضافة إلى مشروع افتتاح محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمصرف بحر البقر والتي تستهدف استصلاح 500 ألف فدان في سيناء، إضافة إلى إنشاء 14 تجمعا يضم أنشطة زراعية وسمكية لسكان جنوب سيناء، وجاري تنفيذ 7 تجمعات أخرى.

اللواء محمد صلاح أبوهميلة تنمية سيناء انتصارات أكتوبر سيناء ٥٠ عاما على حرب اكتوبر

الأكثر قراءة

بالأسماء.. التشكيل الجديد للوطنية للانتخابات بعد تغيير رئيسها

باستثمارات 3 مليارات دولار.. مشروع عالمى لإنتاج الوقود الأخضر باقتصادية قناة السويس

أول تعليق من ترامب على عزل رئيس النواب الأمريكى مكارثى

السيرة الذاتية للمستشار حازم بدوي رئيس "الوطنية للانتخابات"

سيد عبد العال يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى ال50 لنصر أكتوبر

"كاف" يعلن موعد قرعة دوري الأبطال والكونفيدرالية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سراج

الأستاذ الفارس.. والفارس المعلم

أحمد الصغير

تاريخ القوات المسلحة المصرية فى 5 آلاف عام! (1)

مدحت بشاى

خطايا السنة الإخوانية السوداء

مؤمن المحمدي

الكباب

أحمد بهاء الدين شعبان

(إسرائيل) مُنحنى العنف وآليات التفكيك (2)

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (5)

وائل لطفي

إنجازات الماضى وتحديات المستقبل

منى رجب

العبور الي الجمهورية الجديدة

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

الأوقاف الفلسطينية: أكثر من 300 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى

الحرب والإيمان.. كتاب جديد فى إسرائيل عن حرب أكتوبر: المعارك الصعبة والأسر

الأمم المتحدة: إسرائيل هجّرت 13 أسرة تضم 44 طفلًا من جنوب الخليل