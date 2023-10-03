أبوالغيط يهنئ الشعب والقيادة السياسية بمناسبة 50 عامًا على انتصار أكتوبر

هنأ السفير أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الشعب المصري والقيادة السياسية بمناسبة مرور 50 عامًا على انتصار أكتوبر المجيد.



وقال أبوالغيط، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، إن هيئة عمليات القوات المسلحة تلقت تقارير مساء يوم 6 أكتوبر عن نتائج العبور، والتي أفادت بعبور 5 فرق مشاة بنجاح وتدمير خط بارليف في 4 ساعات.



وتابع: تم فتح 80 ثغرة في السد الركامي الإسرائيلي خلال عبور خط بارليف، موضحًا أن المهندس المصري العبقري اللواء باقي زكي صاحب فكرة فتح ثغرات في السد، كما أن المصريين كانوا جبارين في حرب أكتوبر.

المصريون هدوا الجبل وفتحوا 80 ثغرة في السد الركامي

وأوضح أبوالغيط، أن المصريين هدوا الجبل وفتحوا 80 ثغرة في السد الركامي، ووضعوا 13 كوبري لعبور خط بارليف، كما أن المواجهة كانت بطول 170 كيلو مع إسرائيل على طول خط القناة.



وأكمل: "فرق المشاة بالقوات المسلحة عبرت بالكامل يوم 6 أكتوبر، وبالتزامن مع دقات الساعة 2 ظهرًا المدفعية المصرية قصفت العدو الإسرائيلي ومواقعه بطول الجبهة الشرقية، وهناك 222 قاذفة مقاتلة مصرية قصفت مواقع جيش الاحتلال ودمرت مراكز العمليات والمطارات فى عمق سيناء".