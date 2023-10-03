"المعارك الحربية على الجبهة المصرية".. كتاب يوثق انتصارات أكتوبر

ساعات قليلة ويحتفل الشعب المصري بالذكرى الخمسين لـانتصارات أكتوبر المجيدة التي تناولتها عشرات الأقلام لتخلد لنا أعظم ذكرى.

ومن ضمن الكتب التي تناولت هذا الانتصار كتاب "المعارك الحربية على الجبهة المصرية" للكاتب جمال حماد، الذي يعد واحدًا من أهم الكتب التي تناولت موضوع حرب أكتوبر 1973.

ويتميز الكتاب بأنه دراسة تحليلية شاملة للمعارك التي دارت على الجبهة المصرية خلال الحرب، ويستند الكاتب في دراسته على مجموعة واسعة من المصادر، بما في ذلك الوثائق العسكرية والمراجع التاريخية والشهادات الشخصية لشهداء الحرب.

الكتاب يكشف من التمهيد للحرب الى نتائجها

يقسم الكتاب إلى أربعة فصول، يتناول الفصل الأول منها التمهيد للحرب، ويناقش فيه الكاتب الظروف السياسية والعسكرية التي أدت إلى اندلاع الحرب.

ويتناول الفصل الثاني تفاصيل الهجوم المصري على خط بارليف، ويتناول الفصل الثالث تفاصيل المعارك التي دارت على الجبهة المصرية خلال المراحل المختلفة للحرب، ويتناول الفصل الرابع نتائج الحرب وآثارها.

يتميز الكتاب بأسلوبه الأكاديمي المتميز، ويقدم الكاتب في دراسته تحليلًا عميقًا للمعارك الحربية على الجبهة المصرية، ويسلط الضوء على نقاط القوة والضعف في كلا الجانبين المتحاربين، كما يناقش الكاتب أسباب النجاح المصري في تحقيق المفاجأة الاستراتيجية، ويتناول أيضًا الأخطاء التي وقع فيها الجانب الإسرائيلي خلال الحرب.

ويُعد كتاب "المعارك الحربية على الجبهة المصرية" مرجعًا أساسيًا لكل من يرغب في دراسة حرب أكتوبر 1973، ويقدم الكتاب قراءة تحليلية متعمقة للمعارك التي دارت على الجبهة المصرية، ويساهم الكتاب في فهم أسباب النجاح المصري في تحقيق النصر.

حرب أكتوبر من منظور الوثائق

واستعرض الكاتب خلال سطور صفحاته دراسة تحليلية شاملة للمعارك التي دارت على الجبهة المصرية خلال حرب أكتوبر 1973 بداية من التخطيط للحرب نهاية بآخر دقائق في العبور العظيم.

واعتماد الكتاب على مجموعة واسعة من المصادر، بما في ذلك الوثائق العسكرية والمراجع التاريخية والشهادات الشخصية من الأفراد الذين حضروا الحرب.

وسلط الكتاب الضوء على نقاط القوة والضعف في كلا الجانبين المتحاربين.

وتطرق الكاتب إلى عوامل النجاح المصري في تحقيق المفاجأة الاستراتيجية ومدى قوة وصبر المصريين وهم صائمين على تحقيق النصر.

وناقش الكتاب الأخطاء التي وقع فيها الجانب الإسرائيلي خلال الحرب.