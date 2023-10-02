الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

احتفالًا باليوبيل الذهبى.. ثقافة طنطا تكرم أبطال نصر أكتوبر المجيد (صور)

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

احتفل قصر ثقافة الطفل بمدينة طنطا بـذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بمناسبة مرور 50 عاما على النصر العظيم، وسط إقبال كبير من رواد القصر والمهتمين بالشأن الثقافي بالغربية؛ لحضور الفعاليات التي ضمت عددا من الفقرات الثقافية والفنية.

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جانب من الفعاليات

أحد أبطال معركة العبور: الانتصار العظيم جاء ثمرة لتضحيات الأبطال البواسل

في مستهل حديثه، تناول الرائد متقاعد مجدي عبدالسلام، أحد أبطال معركة العبور، الساعات الأخيرة قبل بدء هجوم قواتنا المسلحة لتحرير أرض سيناء الغالية، مؤكدا أن الانتصار العظيم جاء ثمرة لتضحيات الأبطال البواسل التي روت دماؤهم أرض الفيروز، وتابع قائلًا: "لم تكن حرب أكتوبر المجيدة مجرد معركة تحرير للأرض من المحتل، إنما كانت ملحمة وطنية متكاملة، قام بها رجال قواتنا المسلحة".

قد تكون صورة ‏‏‏٤‏ أشخاص‏ و‏نص‏‏
جانب من الفعاليات

وقد شهدت الاحتفالية عددا من الفقرات الفنية، منها افتتاح معرض رسم لرواد القصر من الأطفال، حيث أظهر المعرض كثيرا من الصور التي عبرت عن الملحمة الوطنية التي دارت على أرض الفيروز، فيما قدمت الطفلتان ناريمان باسم، ورودينا الطوخي، باقة من الأغاني والقصائد الوطنية في حب مصر، من بينها: رائعة كوكب الشرق أم كلثوم "القلب يعشق كل جميل".

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جانب من الفعاليات

شهادة تقدير لأبطال القوات المسلحة فى معركة النصر

اختتمت الفعاليات بتقديم شهادات التقدير لكل من الرائد متقاعد مجدي عبدالسلام، والرائد متقاعد صبحي كوته، كونهما كانا أحد أبطال قواتنا المسلحة في معركة السادس من أكتوبر، كما تم تكريم الفنان وحيد غنيم لمشاركته المميزة بفعاليات دورة الخط العربي التي أقيمت خلال الإجازة الصيفية للأطفال.

جانب من الفعاليات

كانت أعلنت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أجندة احتفالات وزارة الثقافة باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد بالقاهرة والمحافظات، حيث تُنظم الوزارة من خلال قطاعاتها المتعددة، مجموعة من الفعاليات المتنوعة، والتي يزيد عددها عن 550 فعالية، جميعها تستلهم بطولات الحرب وتضحيات أبنائنا البواسل، وتستهدف غرس الروح الوطنية لدى أجيال من المصريين، إضافة إلى التذكير بتضحيات وبطولات أبناء مصر من أجل عودة الأرض، وذلك خلال شهر أكتوبر المُقبل، بمختلف أرجاء الجمهورية.

قصر ثقافة الطفل بمدينة طنطا انتصارات حرب أكتوبر المجيدة الهيئة العامة لقصور الثقافة الرائد متقاعد مجدي عبد السلام معركة السادس من أكتوبر

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