"أغاني النصر وأدب الحرب".. ندوة ببيت الشعر العربي الأحد

ينظم بيت الشعر العربي، ببيت الست وسيلة برئاسة الشاعر سامح محجوب، ندوة بعنوان" أغاني النصر وأدب الحرب"، وذلك في تمام السابعة مساء الأحد الموافق 8 أكتوبر؛ وذلك في إطار إحتفالات وزارة الثقافة المصريةبـ اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبرالمجيدة.

يشارك في اللقاء الكاتبة والأكاديمية أماني فؤاد، محمد دياب مدير تحرير مجلة الهلال، محمد هشام الشاعر والصحفي بالدستور، نيرة سعيد الطالبة بجامعة القاهرة، نهاد الحديني الإعلامية بالتليفزيون المصري، مع مصاحبة فنية يقدمها الفنان محمد العلايلي وفرقته الموسيقية.

وزيرة الثقافة تعلن أجندة احتفالات الوزارة باليوبيل الذهبي لنصر اكتوبر

من جانبها، أعلنت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أجندة احتفالات وزارة الثقافة باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد بالقاهرة والمحافظات، حيث تُنظم الوزارة من خلال قطاعاتها المتعددة، مجموعة من الفعاليات المتنوعة، والتي يزيد عددها عن 550 فعالية، جميعها تستلهم بطولات الحرب وتضحيات أبنائنا البواسل، وتستهدف غرس الروح الوطنية لدى أجيال من المصريين، إضافة إلى التذكير بتضحيات وبطولات أبناء مصر من أجل عودة الأرض، وذلك خلال شهر أكتوبر المُقبل، بمختلف أرجاء الجمهورية.

نصر أكتوبر مثل علامة فارقة في التاريخ المصري الحديث

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني في بيان صحفي، وزيرة الثقافة: "إن الوزارة من خلال قطاعاتها المختلفة، أعدت برنامجًا فنيًا وثقافيًا يليق بهذا الحدث، الذي يمثل علامة فارقة في التاريخ المصري الحديث، كتبه المصريون بدمائهم من أجل وطنهم"، وأضافت وزيرة الثقافة: "إن هذه الفعاليات سوف تمتد إلى كل شبر من أرض مصر بعروض فنية ومسرحية وندوات ثقافية وشهادات لأبطال الحرب".

وأوضحت وزيرة الثقافة، أن مصر خاضت الحروب من أجل عودة الأرض، وبذلت في ذلك الغالي والنفيس، وهي الآن، وتحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تخوض حربًا أكثر ضراوة من أجل بناء الجمهورية الجديدة التي يتمتع فيها كل فردٍ بحياة كريمة تليق به.