هشام الحلبى يكشف دور القوات الجوية المصرية فى حرب أكتوبر (فيديو)

قال اللواء طيار هشام الحلبي، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن الجانب الإسرائيلي لديه قوات جوية قوية يعتمد عليها بشكل كبير ويحدثها باستمرار، وكان لديه طائرات الجيش الثالث أحدث أنواع الطائرات في عام 1973، حيث إن هذا النوع من الطائرات به رادار متقدم وصواريخ رادارية وصواريخ حرارية.

وأضاف الحلبي، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الأربعاء، أن الصواريخ الحرارية تتبع العادم والصواريخ الرادارية تعتمد على وجود رادار في الطائرة من أجل استهداف طائرة العدو بأسلوب معين.

ونوه بأن الجانب الإسرائيلي اعتقد أن له الذراع الطولى وضرب أهدافا مدنية داخل مصر أثناء حرب الاستنزاف مثل مدرسة بحر البقر ومصانع أبو زعبل وأهداف في المعادي، وكان هذا الأمر مشكلة فقد كان لدينا طائرات الجيلين الأول والثاني، ولم يكن أحد يرضى أن يبيع السلاح لنا بعدما خسرنا في حرب 1967.

وأكد أن مصر كانت تعد لنصر أكتوبر وتحارب حروب الاستنزاف في الوقت ذاته، فقد كانت القوات الجوية تحارب وتعد نفسها للمعركة واستشهد مدنيين أثناء الإعداد لأنهم كانوا يعملون في شركات مدنية تبني دشم للطائرات وممرات وقواعد جوية.

الموقف الجوى سريع التغير شديد التعقيد

وتابع: "الشكل العام للحرب أن طائرات الجيلين الأول والثاني كانت في مواجهة طائرات الجيل الثالث الذي يمتلكها الجانب الإسرائيلي، واستطاع قائد الطائرة المصري لطائرات ميج 17 إسقاط طائرة الفانتوم وهذا لم يحدث من قبل في التاريخ".

ولفت المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إلى أن الطيار المصري يعرف إمكانات طائرته ونقاط قوته ونقاط ضعف الطائرة الأخرى، وعبر التدريب العالي فقد استطاع استغلال هذه الأمور التي تستغرق ثانيتين.

وأردف: الموقف الجوي سريع التغير شديد التعقيد، وبالتالي فإنه يحتاج أن يكون لدى الشخص قدرة عالية على التصرف والتخيل في ثانية أو ثانيتين، وقد تفوق الطيران المصري على الإسرائيلي رغم الفارق الجبار في الإمكانات، حيث كانت محدودية الإمكانات حافزا للإبداع وليست معوقا أمام النجاح.