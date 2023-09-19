الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هشام الحلبي: القوات المسلحة نفذت نقل استراتيجي للمعدات الثقيلة إلى ليبيا بسرعة قياسية

اللواء طيار هشام
اللواء طيار هشام الحلبي

قال اللواء طيار هشام الحلبي، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، إن القوات المسلحة نفذت نقل استراتيجي للمعدات الثقيلة من مصر إلى ليبيا بسرعة قياسية.

إعصار ليبيا

وأكد الحلبي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي، المذاع عبر فضائية ”صدى البلد"، أن الجيش المصري يقوم بأكبر عملية إنقاذ للإخلاء خارج الحدود في ليبيا، حيث أرسلت الدولة المصرية الأطقم الطبية والإنقاذ إضافة إلى عدد كبير من المواد الغذائية والطبية إلى ليبيا الشقيقة.

وأضاف في حديثه، أن الطائرات المصرية التي تم إرسالها إلى ليبيا معروفة بأنها تحمل أوزان ثقيلة، كما أنها مزودة بحمالات من أجل التقاط وإنقاذ المواطنين وقت الإغاثة بصورة آمنة على أرواحهم، كما أن هذه الطائرات تستطيع الهبوط على المياه أو على الأرض.

الدعم الطبي واللوجيستي للأشقاء في ليبيا

وتابع: "لدينا أطقم طبية أعلى مستوى مدرب للتعامل مع الكوارث مثل ما حدث في ليبيا، والطائرات المصرية كانت محملة بطاقم طبي لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين في ليبيا وهم على متن الطائرة سريعاً".

 

هشام الحلبي العسكرية للدراسات العليا إعصار ليبيا مساعدة ليبيا صدى البلد على مسئوليتي

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