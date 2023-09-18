"صوتك معانا".. ماذا طلب أحمد موسى من وزير الداخلية لدعم الزمالك؟

ناشد الإعلامي أحمد موسى وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بالسماح بحضور 50 ألف مشجع في مباراة العودة بين الزمالك وبطل جيبوتي أرتا سولار الذي ألحق الهزيمة بالأبيض بهدفين للا شيء في مباراة الذهاب.

الزمالك يحتاج الجمهور في مباراة العودة مع بطل جيبوتي

وقال موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر "صدى البلد"، إن الزمالك يمثل مصر في البطولة الكونفدرالية، لذا صوتي مع الزمالك وجمهوره طلبوا مني قالوا لي صوتك معانا، وأنا بأدعمهم زي ما دعمت الأهلي وأدعم أي نادي مصري بيمثل مصر في بطولة".

وتابع "الزمالك لعب بشكل سئ جدًا لم يحدث من قبل، الزمالك في حاجة إلى جمهوره، بأناشد وزير الداخلية على الهواء يدعم الزمالك ويوافق على طلب الزمالك ويسمح بحضور 50 ألف من الجمهور، عايزين نملا المدرجات الزمالك هيعود بجمهوره".